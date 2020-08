Im Kleinformat findet die IFA in diesem Jahr vom 3. bis 5. September als „Special Edition“ in Berlin statt. Die Besucherzahl ist auf 1.000 Teilnehmer pro Tag und Event beschränkt, darum wurde die IFA in drei Events gesplittet, damit trotzdem möglichst viele Menschen mit dabei sein können: die ‚Global Press Conference‘ mit virtuellen Produktvorstellungen, die ‚IFA Business Retail und Meeting Lounges‘ sowie die Plattform ‚Shift Mobility meets IFA Next‘ für Start-ups und ähnlihe Innovatoren.

Die Veranstalter haben jetzt die Ausstellerlisten der IFA 2020 bekannt gegeben, die wir hier im Ganzen auflisten. Unter den großen Namen hat LG seinen Messestand übrigens im heimischen Showroom in Korea gebaut und streamt von dort, während Samsung seine Teilnahme komplett zurückgezogen hat und stattdessen eine komplett eigene Veranstaltung im eptember plant.



Auf der Global Pressconference sind dabei:

AVM

Beurer

Bissell International Trading Company

Bleu Jour Sarl

Creative Technology Corporation

De Longhi

Ecovacs Europe

Fitbit

Gfk Deutschland

GN Resound

Haier

Hangzhou Tuya Information Technology

Honor

Huawei

Hyundai Motor

Jvckenwood

LG Electronics

Miele

Neato Robotics,

Qualcom Technologies

Realme Chongging Mobile Telecommunications

Robert Bosch Hausgeräte

Satisfyer

Schneider Electric

Shelly by Allterco Robotics

Siemens Hausgeräte

TCL Technology Group Corporation

TP-Link Deutschland

Wessel-Werk

An den IFA Business, Retail und Meeting-Lounges nehmen Teil:

AIWA Europe

AVM

Beko Deutschland

Bleu Jour SARL

Grundig Intermedia

IDCP BV

LG Electronics Deutschland

Neato Robotics

Simfer Ic ve Dis

Sinotunity

An der Shift Mobility meets IFA Next sind beteiligt: