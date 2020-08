Mit der X91-Serie startet TLC in die hochauflösende Welt von 8K – die Auflösung ist mit 7.680 x 4.320 Pixeln viermal höher als bei 4K-UHD. Gegenwärtig werden allerdings noch nicht viele Filme oder Videos in 8K-Auflösung produziert. Aus diesem Grund hat TCL eine 8K-Upscaling-Technologie integriert, welche HD, FHD, 4K-Bilder und Videos auf 8K-Auflösung hochrechnet. Die AI-basierte Tech passt jeden einzelnen Bildpunkt automatisch auf das hochauflösende Format in Bezug auf Klarheit, Farbausgleich, Detailausgleich und Frequenzkompensation an. So sollen detaillierte, natürliche Bilder entstehen.

„Unsere neueste TCL QLED 8K X91-Serie hebt unsere Standards für Fernsehgenuss auf ein neues Niveau. Die X91-Serie ist ein Ergebnis der kontinuierlichen Entwicklungen von TCL im Bereich der Quantum Dot Display-Technologie. Dank höchster audiovisueller Qualität kombiniert mit der TCL-KI-Technologie sowie einem ansprechenden Design wird die X91-Serie den Verbrauchern zu Hause ein unvergleichliches Kinoerlebnis bieten“, sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industries Holdings Co., Ltd. und TCL Electronics.

Dank HDR PREMIUM 1000 kommt die TCL X91 Serie auf eine Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits. Im Bereich Sound unterstützt die Serie ‚Dolby Vision – Atmos Immersive Audio‘ für ein realitätsnahes Höhrerlebnis. Als Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz. Dank dem integrierten Chromecast können Fotos, Videos und Musik von jedem Gerät einfach auf den Fernseher übertragen werden. Darüber hinaus ist der Google Assistant für Sprachsteuerung verfügbar. Optional ist das Gerät mit einer ausfahrbare Pop-Up-Kamera ausgestattet und kann dann über Internetdiensten wie whereby oder Google Duo auch für Videokonferenzen, Sprachanrufe oder Chats genutzt werden.

TCL meldet zudem, dass seine X91 Android QLED-Serie eine weltweite Zertifizierung mit IMAX Enhanced für die außergewöhnliche audiovisuelle Funktionen und das große Display erhalten hat. IMAX Enhanced ist ein neues Zertifizierungsprogramm, das von IMAX und DTS ins Leben gerufen wurde. Es bietet digital aufgearbeitete Inhalte mit einer optimierten Darstellung auf TCL-Geräten, die auf jahrzehntelange Erfahrungen in Bild- und Klangtechnik zurückzuführen sind, um auch zu Hause ein Unterhaltungserlebnis wie im Kino zu ermöglichen.

Die QLED 8K X91-Serie ist Teil von TCLs QLED-TV-Produktreihe 2020 QLED TV, zu der auch C71 und C81 gehören. Die Unverbindliche Preisempfehlung für die ab sofort in Deutschland verfügbare X91-Serie liegt bei 5.999 Euro.