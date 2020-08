Bereits Anfang des Jahres kündigte Samsung Display an, seine LCD-Produktion einzustellen und sich auf seine Quantum Dot Display-Technologie und LED zu fokussieren. Nach Corona-bedingten Verzögerungen läuft die Produktion langsam an und Marktforscher vermuten laut koreanischen Medien, dass Ende nächsten Jahres bereits die Massenproduktion der neuen TV-Generation beginnen wird. Einem von Omdia veröffentlichten Bericht zufolge hat Samsung Display vor kurzem bereits Prototypen seiner QLED-Displays für Samsung Electronics und Sony zur Verwendung in der TV-Fertigung geliefert.

Marktforscher prognostizieren, dass Samsung in der Lage ist, etwa 30.000 QLED-Panels auf der Gen 8.5-Linie für großformatige Fernseher wie 55 Zoll, 65 Zoll, 78 Zoll und 82 Zoll zu produzieren. Demnach wäre frühestens Ende 2021 oder Anfang 2022 die Möglichkeit gegeben, die Quantum-Dot-TVs preiswert auf den Massenmarkt zu bringen.