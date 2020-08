Mit dem Sofortprogramm wird u.a auch das bestehende dynamische Reisenden-Informationssystem – Digital Signage Displays und LED-Laufbandanzeigen – in weiteren Bahnhöfen ausgerollt. Beauftragt werden die Arbeiten von der Deutschen Bahn. Das Programm stützt zugleich kleine und mittlere regionale Handwerksbetriebe in ganz Deutschland

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer: „Attraktivere Bahnhöfe, starkes Handwerk, sichere Arbeitsplätze. Das ist der Kern unseres Sofortprogramms. Wir fördern an bundesweit 167 Stationen kleine Maßnahmen mit großer Wirkung. Maler, Gerüstbauer, Elektroinstallateure und weitere heimische Handwerksbetriebe können sofort loslegen: zum Beispiel mit neuen Treppenbelägen, besserer Barrierefreiheit, komfortableren Wartebereichen, neuen Informationssystemen und effizienteren Heizungs- und Beleuchtungsanlagen. Gewinner sind unser Mittelstand und die Bahnkunden.“

DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla: „Zur Starken Schiene gehören attraktive Bahnhöfe. Mit dem Konjunkturprogramm des Bundes starten wir richtig durch und verschönern in kürzester Zeit 167 Stationen. Die Handwerksbetriebe können sofort beginnen. Reisende und Besucher profitieren schon ab Jahresende von höherer Aufenthaltsqualität und besserer Information.“

Nicht nur der Bund investiert in die digitale Aufrüstung der Bahnhöfe. Auch Landesmittel werden eingesetzt, um Digital Signage auf den Bahnsteig zu bringen. So vermeldet der Freistaat Bayern die Installation von drei neuen Zuginformationsmonitore an den Bahnsteigen in Mindelheim für rund 230.000 Euro. Weitere Regionalbahnhöfe in Bayern folgen in kürze.

„Auf neuen Monitoren werden die Fahrgäste über ihre Anschlusszüge und aktuelle Änderungen informiert. Mit Finanzmitteln des Freistaats Bayern in Höhe von rund 230.000 Euro hat die Deutsche Bahn an jedem der drei Bahnsteiggleise einen doppelseitigen Zuginformationsmonitor installiert. „Gut informiert reist und pendelt es sich besser“, bemerkt Bayerns Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek hierzu. „Solche Monitore machen an kleinen Knotenbahnhöfen wie Mindelheim viel Sinn und erleichtern die Orientierung für die Reisenden. Zudem sorgen sie auch für mehr Barrierefreiheit beim Bahnfahren, weil die Fahrgäste jetzt sowohl optisch als auch akustisch informiert werden.“ Die Monitore stellen eine ideale Kombination aus moderner Informationstechnik und robuster Software dar. Visuelle Informationen über einfahrende Züge, Abweichungen und betriebliche Störungen werden automatisch eingespielt.“

Mit rechnerisch 77.000 EUR für eine doppelseitige Outdoor Digital Signage Installation wäre die Investition etwas hoch. Es ist anzunehmen das aufwendige Tiefbauarbeiten den Preis für die drei doppelseitigen Digital Signage Installationen in die Höhe getrieben haben.