Der neue LED-Perimeter besteht aus 157 jeweils 160 Zentimeter breiten, 96 Zentimeter hohen und 65 Kilogramm schweren Kabinetten der neuen Stadium-Series von LG Electronics. Die Kabinette sind gummiert, damit Spieler sich daran nicht verletzen. Nach Schutzklasse IP65 sind sie zudem zertifiziert als staubdicht, berührungsgeschützt und vor schwerem Strahlwasser sicher. Zwischen den Spielen und für Sonderveranstaltungen können die Kabinette ganz einfach abgebaut und verstaut werden. Und sind sie einmal aufgestellt, lassen sich an definierten Fluchtpunkten ganz leicht flachlegen – das rettet im Notfall Leben, weil Zuschauer und Spieler die Kabinette einfach überlaufen können.

Technisch ist die Stadium Series übrigens so konzipiert, dass sie den strengen Anforderungen des UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglements Kategorie 4 gerecht wird. Damit ist sie auch für Stadien, in denen Champions-League- und Europa-League-Spiele stattfinden sollen, uneingeschränkt geeignet. Neben dem Perimeter installiert LG Information Display (ID) im Stade de Genève zusammen mit dem Schweizer Systemintegrator LEMANVISIO SA zwei 40-Quadratmeter-Scoreboards. In einer zweiten Ausbauphase ist die Digitalisierung der VIP-Logen, des Business-Bereiches und der Imbissstände geplant.

Maßgeschneidert für den Stadion-Einsatz

„Wir sind stolz darauf, Servette FC mit unseren LED-Stadionprodukten auszustatten“, sagt Jikang Kim, Managing Director LG Schweiz. „Um den neuen Perimeter auf die harten Anforderungen im Stadion abzustimmen, haben unsere Entwickler im LG-Geschäftsbereich Information Display eng mit Servette FC und mit unserer Produktion zusammengearbeitet – denn der Perimeter muss am Spielfeldrand Wind, Wetter und harte Spannstößen aushalten.“ Mit der Ausstattung von Fußballstadion kennt sich der Display-Spezialist LG aus: im Deutsche Bank Park, dem neuen Heimstadion der Eintracht Frankfurt, installiert LG gerade Europas modernsten Videowürfel mit einem 276 Quadratmeter großem, randlos umlaufenden Bild.

Auf und an den Anzeigen im Stade de Genève wird LG in den nächsten Jahren als Premiumpartner dauerpräsent sein – und nicht nur da: das LG-Logo kommt auf die Rückseite der Herren-Trikots und auf die Vorderseite der ebenfalls höchstklassigen Frauenmannschaft. Die im Juli besiegelte Partnerschaft läuft zunächst bis 2023. Servette-FC-Präsident Pascal Besnard freut sich darauf: „Ich bin überglücklich, LG Electronics in der großen Familie der Partner des Servette FC willkommen zu heißen. Die dreijährige Zusammenarbeit wird für beide Parteien besonders fruchtbar sein.“

Die LG-Digitaltechnik wird im August und September installiert und rechtzeitig zum Anstoß der Super-League-Saison 2020/21 einsatzbereit sein.