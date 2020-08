Sicherlich stilbildend und seit über zehn Jahren Vorbild sind Apple Stores, die weltweit von dem Büro des englischen Stararchitekten Norman Foster entwickelt werden. Zeitgleich zur DSS The Show 2020 eröffnete in Bangkok ein weiterer Store der Technik, Holz und Glas unter einem Dach vereint. Der Store wurde in der Form eines Baumes gestaltet und bietet auf zwei Etagen alles, was das Herz eines Apple-Fans höherschlagen lässt. Natürlich darf auch die übliche Sony MicroLED Videowall nicht fehlen.

Aber nicht nur Apple vereint Technik und Holz, auch in Skandinavien setzen Mobilfunkanbieter auf natürlich Rohstoffe rund um den Screen. Technologie wird somit Teil der Gesamtarchitektur und sticht weniger durch das als kalt empfundene Metall, Plastik und Glas hervor. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie scheinen Verbraucher und Einzelhändler noch mehr aus natürlichen Materialien zu setzen, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Alternativ setzt Zara in aktuellen Flagshipstores auf Natur-Content. Die deckenhohen LED-Wände zeigen beruhigende Waldszenen mit viel Grün und Sonnenstrahlen. Digital Plattformen wandeln sich zu Fenstern in die Natur. Mit Green-Signage hat das bisher allerdings herzlich wenig zu tun.