Das zentrale Technolgie- und Service-Kompetenzzentrum für den digitalen Werbemarkt der TX Group und Goldbach heißt künftig „Goldbach neXT AG“. Der neue Name steht für das Zusammenführen der Experten für digitale Werbevermaktung beider Unternehmen. Goldbach neXT mit Sitz in Küsnacht ist bereits seit mehreren Jahren als interner Berater für Goldbach und somit auch die TX Group tätig. Vor allem intern sorgen AdOperations-, AdTechnology-, Product-, Programmatic- und Data-Spezialisten für die Umsetzung digitaler Media-Kampagnen der Werbetreibenden.

Alexander Horrolt, Managing DIrector von Goldbach neXT, über das Renaming: „ Unser Blick ist immer auf die Zukunft, den nächsten Schritt gerichtet. Als Tochter von Goldbach sind wir in einem DACH-weiten Netzwerk mit großer Reichweite eingebunden. Das macht unsere Arbeit spannend und unsere Mitarbeitenden stolz. Wir sind Goldbach neXT!“.