Die Fitnesskette Basic-Fit ist in mehr als 800 Standorten in den Benelux-Ländern, Frankreich und Spanien vertreten und eine der größten Budget-Fitnessketten in Europa. Künftig bietet Basic-Fit die „Virtual Fitness Experience“, welche ein intensives Trainingserlebnis durch Live-Unterricht in virtuellen Gruppen schaffen soll.



Die skalierbare Lösung wurde von First Impression, einem Integrator und Scala-Partner, entworfen und entwickelt und umfasst eine HD-Videowall sowie ein leistungsstarkes Ton- und DMX-Beleuchtungssystem. Zur Verwaltung komplexer Wiedergabelisten, die in einer einzigen Umgebung für fünf Länder zentralisiert sind, kommt die Software von Scala zum Einsatz.

„Die Verfügbarkeit von Narrowcasting-Information Screens und von virtuellen Gruppenstunden bedeutet, dass Basic-Fit seinen Kunden optimale Dienstleistungen und Informationen anbieten kann – Und das mit minimalem Personalaufwand über eine umfassende Palette von Sportarten, was letztendlich auch zu niedrigeren Abonnementgebühren führt“, sagt Harry Horn, GM EMEA und VP of Marketing Global bei Scala.

Die virtuellen Lektionen, einschliesslich Audio- und Lichtsteuerungssystem-Skripts (DMX), werden alle von über 2300 Scala-Mediaplayern verwaltet und verteilt. Um Strom zu sparen und Kosten zu reduzieren ist das System so konzipiert, dass es nur zu bestimmten Zeiten aktiv ist. Auf den durchschnittlich acht Displays pro Club sehen die Mitglieder neben Fitness-Inhalten auch aktualisierte Stundenpläne, aktuelles Wetter und Nachrichten.