Telelogos verstärkt seine Präsenz in Lateinamerika und eröffnet ein Büro im Zentrum der mexikanischen Hauptstadt Mexiko City. Nachdem Telelogos kürzlich in die Top 5 der Herausgeber von Digital Signage-Software in Lateinamerika aufgestiegen ist, will der französische Digital Signage-Softwareanbieter mit dem neuen Office seine Partnerschaften mit wichtigen Akteuren wie Pepsico, Sodexo, 3M, Cinemex, Sushi Roll oder Seat auf diesem Kontinent weiter festigen und ausbauen.

„Heute machen wir einen Schritt vorwärts für unser Wachstum in Lateinamerika. Für unsere Kunden ist die Eröffnung eines Büros in Mexiko-Stadt ein Beweis für unser starkes und langfristiges Engagement auf dem Kontinent. Diese Präsenz wird es uns ermöglichen, in der gesamten Latam-Zone besser zu glänzen, sehr reaktiv auf die Anforderungen unserer Kunden zu reagieren und die Beziehungen zu unseren lokalen Partnern zu stärken“, betont Christophe Billaud, General Manager bei Telelogos.

Bereits seit einigen Jahren sind Mexiko und Lateinamerika zu einem Wachstumsmarkt für Telelogos geworden, das seine Verkaufsaktivitäten in dieser riesigen Zone erfolgreich entwickelt hat. Das neue mexikanische Büro soll für Sichtbarkeit gegenüber den Unternehmen der Zone sorgen und eine engere Zusammenarbeit mitden lokalen Partnern erlauben.