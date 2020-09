Wie können Unternehmen digital Haltung zeigen? Und wie haben sich mit der Corona-Krise die Anforderungen an die Markenkommunikation im Retail verändert? Mit diesen Fragen und mehr beschäftigt sich die Agenturgruppe pilot im Rahmen einiger Events zur DMEXCO @home am 23. und 24. September:

23. September um 11:10 Uhr

Markus Kempf, Director Corporate Marketing & Communications, informiert über “Attitude matters: wie Unternehmen digital Haltung zeigen“ 23. September um 20:15 Uhr

Chris Schneider, Director Strategy, spricht in der exklusiven DMEXCO-Präsentation über „What’s next: Brand communication and e-commerce in times of crisis“. Erstmalig stellt pilot darin neue Erkenntnisse zum E-Commerce und Einkaufsverhalten der Deutschen aus der umfangreichen Radar-Studienreihe vor: Welche Shopping-Veränderungen haben sich durch Corona ergeben? Wie nehmen die Deutschen digitale Plattformen und das Online-Kauferlebnis wahr? 24. September um 11 Uhr:

Kristian Meinken, Geschäftsführer pilot, wird im Live-Interview zu den aktuellen Herausforderungen für den Agenturmarkt befragt. 24. September um 13:30 Uhr:

Uli Kramer, Geschäftsführer pilot und Sprecher FOMA, präsentiert mit weiteren FOMA-Kollegen den „FOMA Trendmonitor des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW): Große Trends in Online Media“

Im virtuellen pilot Showroom zeigt die Agenturgruppe zudem ihr Leistungsportfolio und stellt themenspezifisches Info-Material zu ihrem Beratungsangebot zur Verfügung. In der pilot Experten-Lounge im Virtual Café stehen des weiteren Media-, Marketing- und Tech-Experten der Agenturgruppe für einen persönlichen Austausch bereit und informieren zu den Big Topics der Werbebranche. Beispielsweise auch pilot-Geschäftsführerin Martina Vollbehr sowie Christian Schneider, die in vier Sessions weiterführende Fragen zum pilot Radar und zum Thema „Digitale Markenkommunikation in Krisenzeiten“ beantworten.

Gäste-Tickets zu den virtuellen Live-Events sind unter www.pilot.de/dmexco2020 abrufbar.