Die Impact Werbewirkungsstudie von Epamedia zeichnet die Unternehmen und Marken aus, deren OoH-Kampagnen den größten Impact hinterließen. Den Corona-Umständen entsprechend wurde in diesem besonderen Jahr auf eine große Veranstaltung zur Preisverleihung der besten Kampagnen 2019 verzichtet.

Mit hervorragenden Impact-Werten setzte sich McDonald’s Österreich durch und holte den ersten Platz. Benedikt Böcker, CMO McDonald’s, nahm den Award in Gold entgegen. Ebenfalls mit einer Trophäe bedacht wurden die begleitenden Agenturen, die durch Senior Media Manager Bisi Andrejevic für OMD und Executive Creative Director Andreas Spielvogel für DDB vertreten waren. „Außenwerbung wirkt, dass zeigt uns der Gewinn des Impact für 2019 ganz klar. Mit der richtigen Planung schafft man es, bei seiner Zielgruppe nachhaltig in Erinnerung zu bleiben. Uns freut der erneute Gewinn des Jahres-Awards sehr“, so Böcker.

Über den zweiten Platz und damit die silberne Trophäe für Magenta Telekom freuten sich Magenta Telekom, vertreten von Thomas Mayer, Vice President Brand Communication, und Elisabeth Plattensteiner, CCO der Agentur MediaCom. „Als mehrfache Monats-Impact-Gewinner sind wir jetzt erstmalig auch in der Jahreswertung vorne mit dabei, was uns sehr freut und zugegebenermaßen auch etwas überrascht hat. Mit den Learnings aus den vergangenen Plakatkampagnen, die uns die Impact-Studie geliefert hat, konnten wir zusammen mit Epamedia unseren OoH-Auftritt optimieren, und das schlägt jetzt merklich zu Buche“, so Mayer.

Als mehrfacher Monats-Impact-Gewinner sicherte sich Raiffeisen den Bronze-Award. Überreicht wurden Trophäe und Urkunden an Dr. Leodegar Pruschak, Head of Group Marketing Raiffeisen Bank International, sowie an Mindshare CEO Ursula Arnold. „Über das Plakat schaffen wir einen österreichweit einheitlichen Werbeauftritt und erreichen alle relevanten Zielgruppen. Unsere Stärke, die Regionalität, wird damit in optimaler Form unterstrichen“, erläutert Dr. Pruschak. Ursula Arnold ergänzt: „Das Plakat spielt eine wichtige Rolle in den Regionen und steht für Kontinuität und Stabilität. Wir freuen uns, dass der Kurs, den wir mit den Raiffeisen-Kampagnen eingeschlagen haben, so eindeutig und wiederholt bestätigt wird“.

Best of Regional und Sonderkategorie

Wie im Vorjahr wurde zudem auch der Award „Best of 2019 Regional“ vergeben, den Villacher Bier mit der Agentur Wien Nord ergatterte. Bei einem Besuch in Kärnten übergaben Sales Director Marcus Zinn und Regionalleiter Roland Simonetitsch den Award an Marketing Chef von Villacher Bier Peter Peschel. Dieser zeigte sich über den Besuch sehr erfreut: „Wir haben ja bereits den Monats-Impat für den heurigen April gewonnen. Doppelt schön ist es, wenn man dann auch für die Kampagnen des Vorjahres ausgezeichnet wird“.

Ein Novum: Heuer wurde erstmalig auch die Sonderkategorie „Wirksamstes Sujet“ prämiert. Auf dem ersten Platz in dieser Kategorie landeten St. Anna Kinderkrebsforschung und die Agentur WIRZ.