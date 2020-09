Direkt vor dem Haupteingang des Museumsquartiers in Wien konnten sich Passanten bei einem Pop-Up-Event ein Bild von Nachbar Deutschland als Urlaubsland machen. Neben einer Chill-Area, einer Silent Disco sowie einer Kletterwand standen auch digitale City Lights der Gewista zur Verfügung, um sich über Destinationen und deren Highlights informieren. Via dieser City Lights, die in gebrandeten Containern platziert waren, konnte je ein Passant an unterschiedlichsten Liveschaltungen zu touristischen Attraktionen teilnehmen.

Das Angebot reichte von einer Pinguin-Fütterung im OZEANUM in Stralsund über eine Führung durch die Baden-Württembergischen Brauereien Adler und Brauhaus Schwanen bis hin zu einer Backstubenbesichtigung im schönen Bayern, bei der man den Bäckern der Backstube von Freibäcker Arnd Erbel aus Dachsback bei ihrem Handwerk über die Schultern schauen konnte. Die Deutsche Zentrale für Tourismus bediente sich der Live- Übertragungs-Lösung für die Kampagne „Natur- und Aktivreiseziel Deutschland“ #WanderlustGermany, die gemeinsam mit dem Kunden vor Ort maßgeschneidert in Szene gesetzt wurde.

„Unsere mobilen analogen und digitalen City Lights sind fixer Bestandteil des Gewista Out of Home-Portfolios und eignen sich besonders für einzigartige Sonderinszenierungen für unsere Kunden. Ob es sich um klassische werbliche Unterstützung mit analogen Sujets am Popup-POS unter freiem Himmel und in Kaufhäusern oder digitale Lösungen mit eingebauten Telepromtern, Touchscreens, Dispenser-Lösungen mit Give Away Ausgabe oder jegliche Art von internetpassierenden Interaktionslösungen handelt, es ist fast nichts unmöglich“, so Gewista-CSO Andrea Groh.