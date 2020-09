Die APG|SGA bietet neu die Möglichkeit, die Buchungen auf seinem DooH-Netz an Schweizer Bahnhöfen und Innenstädten noch flexibler im Voraus planen zu können. Das gesamte Jahr 2021 steht ab sofort für die Planung und Buchungen zur Verfügung. Zum angebotenen Portfolio zählen unter anderem Rail ePanels an frequenzstarken Bahnhöfen, die neue Branding-Zone am Bahnhof Basel oder Airport ePanels am Flughafen Zürich.

Weitere Infos zum Buchungsstart 2021 gibt es hier auf der Webseite der APG|SGA.