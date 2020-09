Die neuen digitalen Stelen befinden sich in Wartehallen an top frequentierten Standorten in Innsbruck und Salzburg. Die neuen Stelen sind mit annähernd randlosen 75″ High Brightness-Displays mit Full-HD Auflösung ausgestattet und ermöglichen animiertes Bewegtbild. Eine hochwertige Farbwiedergabe und gute Kontrastverhältnisse sollen in Kombination mit einem hohen Entspiegelungsgrad des Frontglases Werbemotive bestmöglich in Szene setzen.

Zusätzlich zu den üblichen Funktionen wie Reporting und Disposition bietet das Content Management System zudem einen hohen Grad an Flexibilität: Kampagnen können individuell ausgesteuertt werden durch verschiedene Motiv- und Zeitsteuerungsoptionen. So kann beispielsweise eine Kampagne mit verschiedenen Inhalten flexibel in einem Netz an mehreren Standorten sowohl zufällig als auch geplant geschalten werden. Ein Spot wird dabei alle 72 Sekunden wiederholt – das bedeutet pro Stele um die 1000 Wiederholungen täglich.

Die digitale Erweiterung des Medienangebots ist für Epamedia ein wichtiger Meilenstein in Richtung Zukunft. „DooH ist flexibel, punktet mit hoher Reichweite und lässt eine besonders gezielte Ansprache der definierten Zielgruppe zu. Somit ermöglichen unsere digitalen Citylights mit den traditionellen Werbemedien einen innovativen und aufmerksamkeitsstarken Mediamix aus klassisch und digital, und das sowohl national als auch regional“, erläutert Epamedia CEO Brigitte Ecker.