Erst in der vergangenen Woche eröffnete Gerry Weber in Wien einen neuen Store. Bei der 171m² großen Filiale im Auhof Center in Penzing handelt es sich um eine Relocation: Gerry Weber war bereits in dem Shopping Center vertreten, hat aber nun auf eine Fläche in besserer Lage gewechselt und dabei den Store gleich nach dem neuesten Visual-Merchandising-Konzept gestaltet.

Das neue Store-Design realisiert für die Kundinnen u.a. eine deutlich verbesserte Aufenthaltsqualität: Flexible Möbelstrukturen können für eine optimale Orientierung am PoS jederzeit an die jeweiligen Verkaufszahlen angepasst werden. Für eine verbesserte Customer Journey sorgen darüber hinaus eine noch klarere Aufteilung der Marken sowie ein zurückgenommener Farbimpuls, der das Produkt eindeutig in den Vordergrund rückt.

Das die Conversion Rate trotz weiterhin geringer Frequenz besser ausfällt, liegt laut Gerry Weber daran, dass Kundinnen mit sehr gezielter Kaufabsicht in den Store kommen und zusätzlich die Beratungsleistung des Personals sehr gerne und ausgiebig in Anspruch nehmen. Die gezielte Kaufabsicht lässt sich unter anderem der Digital Signage im Schaufenster zuordnen. Am Flagship Store in Hamburg setzt der westfälische Modehersteller auf drei versetzt an Rohren installierte sonnenlichttaugliche Displays. Die zeigen eindrucksvoll, wie digitaler Content in einem sonst leeren Schaufenster Emotionen und Produktinspirationen präsentieren kann.