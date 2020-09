Samsung Electronics und das ebenfalls in Seoul ansässige Designunternehmen d’strict haben in der Vergangenheit bereits gemeinsame Projekte realisiert. Im Mai 2020 erzielte ein riesiges 3D-Wellen-Design auf dem SMTown COEX-Gebäude in der koreanischen Hauptstadt weltweite Aufmerksamkeit. d’strict hatte speziell für den größten gekrümmten LED-Screen in Korea einen Sturm im LED-Wasserglas entwickelt. Invidis berichtete über die digitale Welle und das nachfolgende Projekt.

Als Designunternehmen und Art Tech Unternehmen ist d’strict darauf spezialisierte, nutzerzentrierte Erfahrungen mit einzigartigen Inhalten und digitaler Medientechnologie zu schaffen. Eine wichtige Ergänzung zu Samsungs LED-Plattform.

„Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, viele Möglichkeiten für Samsung Digital Signage zu schaffen, die über die einfache Informationsbereitstellung hinausgehen, und wird Unternehmen dabei helfen, die Möglichkeiten der Nutzung dieser Displays als Medienkunstplattform zu erwägen“, sagte Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer umfassenderen Vision des Benutzererlebnisses ‚Screens Everywhere‘ und wird verbesserte Inhalte auf der neuesten Display-Technologie präsentieren“.

Die Unternehmen werden neue Medienkunstwerke für potenzielle Kunden von Samsung Digital Signage Lösungen produzieren und öffentliche Medienkunstprojekte auf Samsungs LED-Signage Installationen präsentieren, die an globalen Wahrzeichen auf der ganzen Welt installiert sind, darunter der Times Square in New York City und der Mailänder Dom.