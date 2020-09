Der „Operations and Services“-Award belohnt die besten Partnerschaften der Messeindustrie, die die Customer-Experience der Messebesucher verbessert. In diesem jahr erhielten Koelnmesse und Samsung SDS den Award für ihre Arbeit am Projekt „Koelnmesse 3.0“. Seit einigen Jahren digitalisiert der konzerneigene Samsung Integrator Samsung SDS das Messegelände in Köln mit umfangreichen Digital Signage-Systemen. Den ersten Härtetest bestand das System bereits zur DMEXCO 2018. Bis 2030 soll das Modernisierungs-Projekt abgeschlossen sein.

„Mit ihrem groß angelegten Digital Signage-Projekt setzte die Koelnmesse nicht nur auf eine starke visuelle Präsenz, sondern kombinierte diese mit einem intelligenten digitalen Kommunikationssystem“, sagte Jules Broex, stellvertretender Vorsitzender der UFI-Arbeitsgruppe, die den Award verlieh. Displays unterschiedlichen Formats versorgen Messebesucher mit allen Informationen zu laufenden Events. Das Informationssystem vereint Wegeführung, Infotainment und Werbung und wird auch mit mobilen Stelen ergänzt. „Dieses Beispiel für Digital Signage im Messegeschäft setzt einen neuen Standard für die Branche und bereichert das Messeerlebnis“, so das Urteil der Jury.

Auch Gerald Boese, Präsident und Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, kommentierte die Ehrung mit dem Award: „Diese Auszeichnung setzt einen hohen Maßstab für die Live-Kommunikation im internationalen Messegeschäft. Digital Signage hat sich bewährt. Sie spielt seit langem eine wichtige Rolle bei der Besucherinformation und als Bestandteil unseres Ausstellerservices. Wir werden auch weiterhin neue und nützliche digitale Produkte entlang der Customer Journey entwickeln, um das Erlebnis und die Ergebnisse von Messen zu verbessern“.