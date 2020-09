Der innovative „fashion connect“ Store von bonprix war im Februar 2019 nach über zweijähriger Entwicklungszeit gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus Experten von bonprix, der Otto Group sowie externen Partnern – darunter u. a. dan pearlman, dgroup, Vizona, Mieloo & Alexander, apploft, GK Software und SAP – in zentraler Lage in der Hamburger Innenstadt an den Start gegangen. Auch invidis besuchte den innovativen Store vergangenes Jahr und überzeugte sich vom bereits mit dem „Store of the Year 2020“-Award bedachten fashion connect-Konzept. Jetzt gab es erneut eine Auszeichnung: im Rahmen des World Retail Congress erhielt bonprix den World Retail Awards in der Kategorie „Best Customer Experience Initiative – Retailer“.

„Wir freuen uns sehr über die internationale Anerkennung, die wir mit diesem Preis erfahren. In den anderthalb Jahren nach der Eröffnung des Stores haben wir viel dazugelernt und sind weiter im permanenten Austausch mit unseren Partnern, Experten, Mitbewerbern und natürlich unseren Kunden. Diese Bestätigung auch auf internationaler Ebene zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die Zukunft des modernen Retails mitzugestalten. Dafür möchte ich dem gesamten „fashion connect“ Team danken,“ sagt Rien Jansen, Geschäftsführer der bonprix Handelsgesellschaft und zuständig für die Bereiche Einkauf, Marketing und Retail.

Er nimmt auch Bezug auf die besondere Situation, mit der sich der stationäre Handel im Zuge der Corona-Pandemie konfrontiert sieht: „Für uns ist es in dieser Zeit besonders wichtig, unseren Kund*innen ein sicheres, kontaktarmes und entspanntes Einkaufserlebnis zu bieten. Das können wir mit unserem Storekonzept gewährleisten“, so Jansen.

Ziel des „fashion connect“-Konzepts ist es, den Kunden ein neues und einzigartiges Shoppingerlebnis zu bieten, das die klassischen Schwachstellen des Stationärhandels durch digitale Unterstützung minimiert und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Anstatt voller Regale und langer Schlangen an Anprobe und Kasse erwartet die Store-Besucher eine voll assistierte Shoppingtour per bonprix App. Mit dem eigenen Smartphone können die im Laden gezeigten Produkte gescannt, zur sofortigen Anprobe in die Kabine bestellt und über den Easy Checkout gekauft werden.

Konzeptverantwortlicher und Head of Retail bei bonprix Daniel Füchtenschnieder ist überzeugt, dass der Einsatz von moderner Technologie der Schlüssel zu einer ganz neuen Form des Kundenservices ist: „In diesem Jahr haben wir uns auf die weitere Verbesserung der Customer Journey konzentriert. Durch das wichtige Feedback unserer Kunden konnten wir einige Bereiche des Stores anpassen, beispielsweise durch neue Features für die Kabinendisplays und die Einführung von sogenannten Endless-Aisle-Elementen, über die im Sinne eines verlängerten Warenregals aus dem Store heraus weitere Produkte aus dem bonprix Onlineshop bestellt werden können. Wir werden weiter arbeiten und lernen, um unsere Vision des komplett digital vernetzten Shoppingerlebnisses Wirklichkeit werden zu lassen. Ein wichtiges zukünftiges Ziel ist die nahtlose Integration des gesamten Online-Sortiments in die Customer Journey im Store.“

Die „World Retail Awards“ werden seit über 10 Jahren im Rahmen des World Retail Congress verliehen, der jährlich führende Köpfe aus Handel, Wirtschaft und Industrie zusammenbringt. Eine Jury aus namhaften, internationalen Experten kürt aus den Finalisten in neun Kategorien jeweils einen Gewinner. 2020 wurden der Kongress sowie die Preisverleihung aufgrund der Corona-Pandemie virtuell abgehalten.