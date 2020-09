Anzeige

Neu bei Philips Hue Play LED-Ambilight für jedes Display

Für sein Beleuchtungssystem Philips Hue Play hat Signify einen neuen LED-Lichtstreifen vorgestellt, der an der Rückseite eines TV-Displays befestigt wird. Wie andere mit einem Hue-Play-System verbundene Leuchten kann auch der Lichtstreifen Licht in den Farben wiedergeben, die auf dem Screen angezeigt werden. Die Lichtstimmung ist mit der eines Ambilight-Fernsehers vergleichbar. Die Lichtstreifen gibt es in drei Größen für Displays bis 60 Zoll, bis 70 Zoll und bis 85 Zoll und könnten sich auf für Digital Signage eignen.