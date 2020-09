Die schwedische Luxusmarke Byredo hat in diesen Tagen ihren ersten Flagship-Store in Singapur eröffnet. Das Geschäft befindet sich im Einkaufszentrum Ngee Ann City an der Haupteinkaufsstraße Orchard Road und bietet eine große Auswahl an Düften, Lederwaren und Accessoires.

Für invidis Leser relevanter ist die kunstvolle Digital Signage Installation – ein an einem Hebekran installiertes Display. Damit folgt Byredo einem aktuellen Retail Design Trend bei dem digitale Touchpoints nicht nur eine digitale Leinwand bieten sondern selber zum Kunstwerk werden.