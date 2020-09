Der Experte für LED-Displays Absen entwickelte die die Video-Wall für SANY als Teil der nationalen strategischen Initiative Chinas zur Weiterentwicklung des Fertigungssektors „Made in China 2025“. Die 232qm große Installation befindet sich in der Fabrik Nr. 18 des Baumaschinenherstellers, einer intelligenten Fertigungswerkstatt in Changsha. Das Kernunternehmen der SANY-Gruppe, SANY Heavy Industry, wurde 1994 gegründet und ist der größte chinesische und der fünftgrößte Baumaschinenhersteller der Welt. Es ist auch der größte Betonmaschinenhersteller der Welt.

In Zusammenarbeit mit den Partnern ZTE und Huawei hat die SANY-Gruppe gemeinsam intelligente 5G-Fertigungsanwendungen entwickelt, welche die revolutionären Auswirkungen von 5G in der industriellen Produktion aufzeigen. Entsprechend modern sollte auch das Kontrollzentrum der Vorzeigefabrik für 5G aussehen, darum entschied man sich für die Lösung von Absen. Der LED-Bildschirm mit einem Pixelabstand von 2,5 mm ist in der Lage, eine Reihe von Echtzeit-Betriebsbildern in HD anzuzeigen die via 5G übermittelt werde. Das hilft Bedienern, kritische Aktivitäten in der Fabrik zu überwachen, einschließlich der Komponenten, die durch die Hängesysteme transportiert werden, sowie der Roboterarme, die Produktmaterialien handhaben.

Sicherheit und Wartung waren Schlüsselfaktoren bei der Wahl der Absen LED-Videowand, die auf einer Stahlkonstruktion in 5 Meter Höhe über dem Boden installiert ist. Mit einer Tiefe von nur 70mm und einem Gewicht von nur 7,8 kg pro Panel war Absens KL-Serie bestens für dieses Projekt geeignet. Sie bietet außerdem Installation und Wartung auf der Vorder- und Rückseite, und in ihr Design sind das Netzteil (PSU), Kabel, Empfangskarten sowie andere Schlüsselkomponenten bereits integriert.