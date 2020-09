Viele Einzelhändler kämpfen mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. In Nordrhein-Westfalen kann der Retail derzeit noch Förderhilfe beantragen. Der Projektaufruf „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken – Sonderprogramm 2020“ richtet sich an Unternehmen des stationären Einzelhandels und soll durch Digitalisierung den Handel bei der Erholung unterstützen.

Noch bis zum 15. September 2020 kann die Hilfe in Höhe von maximal 12.000 Euro bei einem Fördersatz von bis zu 90 Prozent beantragt werden. Die Vorraussetzung: das Unternehmen darf nicht mehr als 49 Beschäftigte haben und auf einen Umsatz von maximal 10 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von bis zu 10 Mio. Euro kommen. Das Projekt muss zudem unmittelbar der Abmilderung der Folgen der Corona-Krise dienen und bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein.

Gelegenheit also, Digitale Poster & Kundenstopper, sonnenlichttaugliche Displays oder andere Digital Signage-Lösungen in den eigenen Laden oder das Lokal zu integrieren. Wer die Förderung noch nutzen will muss allerdings sehr schnell sein, um kurzfristig noch die Förderung nutzen zu können. DS-Integrator m.i.b GmbH aus Solingen unterstützt bei Projekten, Kontakt ist unter digital@mib-terminal.de oder telefonisch möglich.