Transparente LED-Glas-Displays zeigen nur das, was gesehen werden soll: Keine Stege, keine Leinwand – nur auffallender Content. Anbieter m.i.b nimmt die Technologie in sein Portfolio auf und bietet die flexiblen Displays künftig als einfache Wegweiser, für wichtige Informationsanzeigen oder als eindrucksvolle Werbeträger. Laut m.i.b eignen sich die Displays besonders gut für auffallende Installationen an Flughäfen, im Einzelhandel, im Büro, Tourismus, Gesundheits- oder Bildungswesen.



Die einzelnen Panels sind 50cm hoch, 80cm breit und wiegen knapp 10kg, das Glas ist dabei nur 7,5mm dick. Die LEDs in 10mm Pixelpitch kommen auf eine Helligkeit von bis zu 4.500cd/m². Die Module sind zu 92% transparent und verfügen an drei Seiten über keine sichtbaren Stege und sind somit beliebig in der Breite skalierbar. Die Montage erfolgt beispielsweise hängend am 3mm Stahlseil.

Über eine All-in-One-Anwendung kann der Content auf Cloud-Basis erstellt und verwaltet werden. Dank der praktischen App lassen sich neue und spontane Inhalte von überall und damit auch von unterwegs „aus der Hosenstasche“ auf die Displays bringen.