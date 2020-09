Der Distributor für Medientechnik und Digital Signage COMM-TEC lädt zu den diesjährigen ‚Solutions Days‘ virtuell – wie viele Events in diesen Zeiten. Vom 30. September bis zum 02. Oktober 2020 stellen insgesamt 40 Hersteller an mehr als 30 virtuellen Messeständen ihre Innovationen und Highlights vor. Begleitet wird das digitale Event von einem vielseitigen Vortragsprogramm. Eröffnet wird die virtuelle Messe mit einer Keynote von Blogger, Buchautor und Werbetexter Sascha Lobo unter dem Titel „Keine Wahl – alles digital“.

Die Schwerpunktthemen der Solutions Days sind:

UCC & Collaboration

Digital Signage

Visualization

E-Learning

ProAudio

An den drei Messetagen wird es insgesamt 26 Vorträge geben. So wird beispielsweise die neue INFiLED Wallpaper Serie vorgestellt, LG zeigt, wie sich Zukunftstechnologie verstehen und erfolgreich verkaufen lässt und Barco gibt Einblicke in sein LCD-Wall Produktportfolio und Ecosystem.

Das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung an den Virtual S14 Solutions Days finden sich unter: www.comm-tec.de/events/s14-solutions-day