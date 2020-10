4K-Projektor von Samsung 'The Premiere' startet in Deutschland

Der 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor „The Premiere“ startet Ende Oktober in Deutschland. Der Heimkino-Projektor von Samsung liefert Bildgrößen von bis zu 120″ (LSP7T) und 130″ (LSP9T), während letztere Version zudem der weltweit erste HDR10+-zertifizierte Projektor mit integrierter Dreifach-Lasertechnologie ist. Dadurch werden besonders hohe Kontraste bei einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.800 ANSI Lumen ermöglicht. The Premiere lässt sich fast unmittelbar vor der Projektionsfläche und damit platzsparend platzieren und kommt zudem mit einem stilvoll designten Textilbezug des dänischen Textilherstellers KVADRAT daher. So soll er sich besonders hübsch, nahtlos und harmonisch in die Wohnumgebung einfügen.

Der Projektor vereint Samsung zufolge ein sehr großes Bild mit der gewohnten Nutzererfahrung eines Smart-TVs. Nutzer können sich wie auf einem Samsung Smart-TV durch das vertraute Tizen Betriebssystem navigieren und das breitgefächerte Angebot an Streamingdiensten von namhaften Content-Partnern nutzen. Auch mobile Verbindungsmöglichkeiten sind integriert: so stellt Tap View vereinfacht gesagt eine Spiegelung des kompatiblen Smartphone-Displays her. Die eingebauten Basslautsprecher und der Acoustic Beam Surround Sound machen ‚The Premiere‘ Samsung zufolge zum All-in-One-Heimkinosystem.

Die UVP des 120″ (LSP7T) liegt bei 3.410,79 Euro, während die 130″-Version (LSP9T) 6.335,16 Euro kosten wird.