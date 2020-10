Der Cinedom in Köln, vor Corona eines der besucherstärksten Kinos Deutschlands, wandelt sich zum Showcase der Kinowerbung. Vor einem Jahr wurde dort die aufwendige Renovierung abgeschlossen. Jetzt während der Krise hatte der Betreiber Zeit, das Gebäude auch digital neu auszurichten. Besuchern sowie Werbekunden sollen künftig neue digitale Möglichkeiten offen stehen. So wurde neben dem Digital-Signage-System die WLAN-Struktur ausgebaut, womit die Besucher nun einen freien Internetzugang im gesamten Gebäude, einschließlich aller 14 Kinosäle, haben. Fehlen eigentlich nur noch Blockbuster auf der Leinwand, an denen hakt es nämlich derzeit: Hollywood verschiebt seine großen Streifen solange die Corona-Pandemie wütet, was sich nochmals auf die ohnehin derzeit schwachen Besucherzahlen niederschlägt.

Die digitale Aufrüstung solls richten: Das Cinema-Signage-Angebot im Cinedom ist in diesem Umfang und in seiner technischen Ausstattung in Deutschland ein Novum. Highlight ist der 60 Quadratmeter große Full HD Wavescreen, der von Kinovermarkter Weischer.Cinema programmatisch angesteuert werden kann. Durch seine wellenförmige Erscheinung zieht er die Aufmerksamkeit der Besucher im gesamten Eingangsbereich, in den Gastronomiebereichen sowie auch vor dem Kinogebäude auf sich.

Begleitet wird diese Iconic Landmark von 20 Monitoren in allen Foyers, einem Triptychon-Screen, der aus drei LED-Elementen besteht, sowie einem aus neun LED-Screens bestehenden Matrix-Screen. Auch diese Screens sind mit der neuesten Playout-Technologie versehen, so dass sämtliche Flächen individuell und in Echtzeit angesteuert werden können.

App-Marketing und Gamification im Kino

Mit dem Launch der 2WayInteraction-App REDyPLAY erweitert Weischer.Cinema zudem die klassische Kinowerbung um eine spielerische, digitale Komponente. Die App, die Weischer.Cinema erstmals auf dem deutschen Markt einführt, stammt aus Skandinavien und ist dort bereits fester Bestandteil des Kinoerlebnisses. Nach dem Download der App REDyPLAY kann der Besucher ein Gamification-Angebot im Vorprogramm nutzen. Werbekunden haben die Möglichkeit, mit der App die Kinobesucher über Augmented-Reality-Games und In-App-Mini-Games zu erreichen. Auf diese Weise wird erstmals auch ein datenbasiertes Re-Targeting der Kinozielgruppe möglich. Markenartikler können zudem über die Loginseite des WLAN-Zugangs einen Werbekontakt zum User aufbauen.

„Im Cinedom Köln können sich Werbungtreibende ab sofort über eine digitale 360-Grad Customer Journey völlig neu inszenieren“, sagt Stefan Kuhlow, CEO von Weischer.Cinema. „Mit diesem Showcase zeigen wir anschaulich, welche Möglichkeiten die Kinowerbung der Zukunft bietet. Von diesen Innovationen profitieren alle Beteiligten: Besucher, Kinobetreiber und Werbekunden.“

Damit stellt sich der Cinedom in Köln stark digital auf und bietet Besuchern viele neue Anreize. Bleibt zu hoffen, dass auch die Filmbranche bald wieder anzieht, erst dann dürfte die neue Experience voll ankommen. Denn wo kein Film als Publikumsmagnet – schließlich der Hauptgrund, ins Kino zu gehen – da kein Besucher, der die Journey nutzen kann. Einen ersten Werbekunden konnte Weischer.Cinema dennoch gewinnen: Bahlsen. Für die Inszenierung des neuen Riegels PiCK UP! CHOCO HAZELNUT hat das Unternehmen gemeinsam mit dem Kinovermarkter sogar extra ein Konzept entwickelt, das alle Elemente der Screen Journey in Köln einbezieht.

Mit der digitalen Ausstattung zu einem Cinema-Showroom verfolgt das Cinedom seinen Kurs, das Multiplex-Kino zu einem Aushängeschild der Stadt Köln auszubauen. Der Kino-Dom mit seinen 14 Sälen und 3.748 Sitzplätzen will sich als Erlebnis-Location im Herzen der Stadt positionieren und bietet neben dem Filmbetrieb auch zahlreiche Möglichkeiten für Veranstaltungen, Events und Präsentationen jeder Art. Gleichzeitig will Holger Pfaff, Geschäftsführer der Cinedom Kinobetriebe, die Besucher noch stärker als bisher in den Mittelpunkt stellen. „Der Kinobesuch soll künftig von der Ticketbuchung bis hin zum Parkticket für die Heimfahrt noch individueller, komfortabler und erlebnisreicher gestaltet werden“, sagt Holger Pfaff. „Die professionelle, zielgruppengerechte Vermarktung der digitalen Screens, das leistungsstarke WLAN sowie die neue Gaming-App REDyPLAY sind auf diesem Weg wichtige Meilensteine.“