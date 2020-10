Die neue Maßeinheit ist 10: nicht Babyelefanten wie in Österreich sondern 10 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde. Einzelhändler sind wieder verpflichtet den Zutritt zu ihren Geschäften zu limitieren.

Spätestens ab Montag werden große Plakate an den Eingängen über die maximal erlaubte Anzahl an Kunden informieren müssen, bauliche Maßnahmen werden Ein- und Ausgangsbereiche sichtbar trennen und der Türsteher kommt zurück. Die zweite Welle ist da, auch wenn sie Dank Maskenzwang etwas weniger streng kommt wie im Frühjahr.

Auch werden Digital Signage Lösungen wieder gefragt sein, die insbesondere an den Eingängen größerer Stores mit Sensoren und Kameras zuverlässig die Kundenzählung übernehmen können. Ob Elektronikfachmarkt, Baumarkt oder Supermarkt – große Verkaufsfläche und Läden mit hoher Frequenz benötigen professionelle Lösungen.

Die neuesten Beschlüsse der Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten erwähnen auch die Vermeidung von Warteschlangen vor dem Geschäft und auf der Ladenfläche. Auch hier können sensor- / kamerabasierte Systeme zuverlässig ihren Dienst leisten.

Ob Media Markt oder Aldi, einige große Einzelhandelsketten haben bereits während des ersten Lockdowns in digitale Zutrittsmanagement-Systeme investiert. Sensoren und Displays sind fest installiert und waren teilweise auch im Sommer in Betrieb. Andere Einzelhändler müssen von vorne anfangen und den Zutritts mittels manuellen Systemen (Verteilung einer limitierten Anzahl an Preisschilder, Kleiderbügel, Schuhlöffel an Kunden) kontrollieren.

Digital Signage und Retail Technology zeigt in der Krise mal wieder, wie flexibel und dynamisch großformatige Displays am Point of Sale eingesetzt werden können. Retailer die bisher noch auf Screens am Eingang verzichten haben sollten spätestens jetzt darüber nachdenken. Denn leider muss der zweite Lockdown nicht der letzte Lockdown in der Corona-Pandemie sein.