Egal ob im Klassenzimmer oder zu Hause. Alle Schüler sollten die gleichen Möglichkeiten haben, den Unterrichtsstoff zu erlernen. Samsung hat daher mit Samsung Neues Lernen ein Programm für die Sofortausstattung im Rahmen des Digitalpakt Schule ins Leben gerufen. Es umfasst Geräte wie dem Samsung Galaxy Tablets und dem Flip2 mit Webex on Flip. Für die Geräte-Sicherheit sorgt Samsung Knox – die Enterprise Mobility Management (EMM) Lösung von Samsung. Die notwendigen Internet-Tarife für Schulträger und Bildungseinrichtungen kommen naturgemäß von der Telekom.

Das Lösungskonzept ist systemoffen und kann in hybriden Unterrichtsmodellen mit unterschiedlichen Betriebssystemen eingesetzt werden. Mit dabei sind auch Education-Experten für IT-Security, Lehr- und Lernmaterialien, Finanzierung, Lehrkräfte-Training und Mobile Device Management.

Das erste Pilot-Projekt für Samsung Neues Lernen ist bereits angelaufen. Die Telekom begleitet das Projekt von Beginn an. „Für Schulen muss die Nutzung von digitalen Medien so einfach wie möglich sein. Es darf vor allem keinen ausschließen“, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland. „Mit unserer Kompetenz in Infrastruktur und Beratung sind wir kompetente Partner der Schulen. Unser Team kennt die Komplexität eines digitalen Unterrichts. Damit können wir für jede Schule individuell passende Angebote entwickeln.“

Die Idee hinter „Hybrid Schooling“ ist die Verknüpfung von Präsenz- und Online-Lernen. „Hybride Lernumgebungen rücken zunehmend in den Fokus von Bildungskonzepten. Dafür braucht es nicht nur digitale Endgeräte und entsprechende Lehr- und Lernplattformen. Es braucht auch eine kompetente vertriebliche Beratung, zuverlässigen Service und umfangreichen Support für Schulträger und Bildungseinrichtungen. Die Angebote von Samsung und der Telekom ergänzen sich zu einem idealen Lösungspaket“, sagt Sascha Lekic, Director IT & Mobile Communications B2B bei Samsung Electronics GmbH.