Mit der Investition in den neuen Standort setzt Globetrotter ein klares Statement zum stationären Handel und zeigt, dass dieser auch in Zeiten des wachsenden Online-Handels relevant bleibt. Auch wenn die neuen Stores kleiner ausfallen als in früheren Zeiten. Die Filiale in der Schloßstraße ist das neue Aushängeschild der Outdoormarke – sowohl in Sachen Nachhaltigkeit als auch in Sachen Einkaufserlebnis. Denn statt den bisherigen Attraktionen wie Wasserbecken und Kältekammern stehen jetzt verstärkt Service, Community und Innovation im Fokus.

Herzstück und Neuheit des neuen Stores aber ist das neuartige Globetrotter Innovation Lab: eine Arbeits- und Ausstellungsfläche für gelebte Innovation, Kooperationen und neue Denkansätze. Im Innovation Lab werden innovative Marken, Produkte und Kickstarter-Projekte vor- und ausgestellt. Im Coop- und Workspace können außerdem verschiedene Industrien und Arbeitsbereiche zusammenkommen, um kreative und innovative Ideen zu entwickeln.

„Mit dem Umzug bot sich uns die Möglichkeit, den von uns geprägten Erlebnis-Einkauf neu zu definieren – und unsere Position als Innovationstreiber in der Outdoor-Branche zu festigen“, so Geschäftsführer Andreas Bartmann. „Globetrotter war der erste Händler, der auch das Einkaufen selbst zum Abenteuer gemacht hat. Diesen Innovationsgeist gilt es heute weiterzudenken – und weiterzuleben. Im Innovation Lab können KundInnen bei uns jetzt nicht nur sehen, welche neuen Entwicklungen der Outdoor-Markt zu bieten hat und wie neues Equipment entsteht. Sondern sie können bei uns den Ort besuchen, an dem Outdoor-Innovationen unmittelbar entstehen – und daran mitwirken.“

Mit Konzept, Planung, Ladenbau und Digital-Touchpoints entwickelten die Store Makers von Umdasch als Generalunternehmer das 4.000 Quadratmeter große Outdoor-Erlebniscenter gemeinsam mit dem Globetrotter-Team. So entstand eine „Mehr als nur Neu-Erfindung“ einer erfolgreichen Marke als spektakuläres Einkaufserlebnis.

Globetrotter realisierte am Standort Berlin ein völlig neues Flagshipstore-Konzept. Das vielfältige Outdoor-Sportangebot wird auf vier Etagen präsentiert. Dazwischen reist der Besucher durch bewährte wie auch neue Highlights des Großstadt-Dschungels: Eine Reparatur-Werkstatt, das neue Innovation-Lab als Ausstellungs- und Arbeitsfläche samt Präsentation innovativer Marken, spannende Teststationen, eine Reisepraxis für Beratungen und Impfungen, liebevoll inszenierte Corner-Shops und ein Café im Einklang mit der Natur. Auch die perfekte Verzahnung von stationärem und Online-Handel findet der Besucher im neuen Flagship-Store als ganzheitlich durchdachte Customer Experience.

Um den Kunden das Gefühl für ihr Outdoor-Erlebnis optimal vermitteln zu können, war bei der Gestaltung des Stores die Verschmelzung von Innen- und Außenbereichen ein zentrales Thema für die Architekten von Umdasch. „Die große Glasfassade transportiert die Marke Globetrotter wirkungsvoll nach außen. Wir haben auf vier Ebenen eine ‚gestapelte Landschaft‘ kreiert, welche die Besonderheiten im Store von weitem sichtbar macht. Mit dem Markenlogo und einem LED-Streifen deuten wir ein Bergpanorama an, das die Etagen optisch miteinander verbindet“, erklärt Maik Drewitz, Shop Consult Director Lifestyle bei Umdasch. Ein großer Digital Signage Screen im Erdgeschoß sorgt für zusätzliche Impulse im Schaufenster. „Genauso wichtig war aber auch, im Store den Blick nach draußen miteinzubeziehen. Denn dafür steht die Marke Globetrotter“, führt Drewitz weiter aus. So wurde etwa die einem Klettersteig nachempfundene Testzone für Schuhe entlang den bodentiefen Glasfronten gestaltet und bietet schwindelfreien Besuchern ein kleines Abenteuer mit Aussicht über die Dächer Berlins.

Wie eine Wanderung durch die Natur gestaltet sich auch die Kundenreise durch den Globetrotter Store. Zu entdecken gibt es an jeder Ecke etwas: Von Deko-Inseln, gesäumt mit echten Birkenstämmen, welche zugleich einen außergewöhnlichen Blick auf Digital Signage Lösungen bieten, über eine Kletterwand, eine Spiel-Ecke, bis zur Clubhütte, die sich bei Globetrotter bereits als Treffpunkt der Outdoor-Community in den City-Stores etabliert hat. Im neuesten Store in Berlin bietet ihr modularer Aufbau reichlich Platz für Präsentationen und Workshops für bis zu 150 Besucher, die mit modernstem technisches Equipment unterstützt werden können.

Auch die Bedeutung von Nachhaltigkeit wird durch die integrierte Reparaturwerkstatt vermittelt und wurde ebenfalls von Umdasch Store Makers mit Liebe zum Detail eingerichtet. Einzelne Bestandsobjekte aus dem alten Store in Berlin wurden weitergenutzt und an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Apropos Werkstatt: Umdasch war erstmals nicht nur für das gesamte Store Design und das Handwerk des Ladenbaus zuständig, sondern auch für die komplette Umsetzung als Generalunternehmer. Sämtliche, für die Neugestaltung der Fläche erforderlichen, Innenausbaugewerke, wurden von Umdasch abgewickelt.

Als Abschluss einer aufregenden Expedition durch den Store lädt ein Café im zweiten Stock die Besucher zum Einkehren und Verweilen ein. In seinen Formen und Materialien spielten die Designer in dieser Verweilzone bewusst mit dem Spagat zwischen Moderne und Natur. So wurde auch der Blick Richtung Sonnenuntergang gezielt eingeplant.

Bereits in der Vergangenheit war Umdasch Umsetzungspartner für Globetrotter-Flagshipstores, als Full-Service-Anbieter feiern die Store Makers nun Premiere. „Umdasch denkt und arbeitet vom ersten konzeptionellen Ansatz weg ganzheitlich. Dank der aktiven Integration von Umdasch Digital Retail in der Planungsphase wie auch der frühen Einbindung der Innenausbau-Experten des Umdasch General Contracting Teams entstand eine einzigartige und ganzheitliche Customer Experience für Globetrotter“, freut sich COO Johannes Jurecka, der dieses Store-Projekt von Beginn an sehr intensiv begleitete, über die gelungene Zusammenarbeit.