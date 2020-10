Das gerade am DXB Airport in Dubai das erste ePaper FIDS-Display präsentiert ist kein Zufall. Dubai ist Gastgeber der Weltausstellung EXPO 2020, dessen Eröffnung allerdings wegen Corona auf den Herbst 2021 verschoben wurde.

DXB ist der erste Flughafen der Welt, der ePaper Fluginformationsanzeigen (FIDS) einführt, die vollständig mit Solarenergie betrieben werden. Die cloudbasierte FIDS-Lösung wurde in den Gepäckabfertigungsbereichen von Terminal 1 & 2 installiert. Die Displays sparen gegenüber LCD-Displays oder LED erheblich Energie und verbessern gleichzeitig die betriebliche Effizienz. Durch die Nutzung von in Dubai reichlich vorhandenem Sonnenlicht benötigen die FIDS-Displays nur 1,5% der Energie, die von bisher eingesetzten Technologien verbraucht wird, wobei jede Einheit schätzungsweise 1.000 kg CO2-Emissionen pro Jahr einspart.

invidis Kommentar von Florian Rotberg

Der Vergleich hinkt etwas, da eInk-basierte Displays ein anderes Einsatzspektrum haben als LCD oder LED. Bewegtbild oder andere dynamischen Inhalten lassen sich mit der von eReadern bekannten Technologie (noch) nicht darstellen. Erst seit kurzem sind ePaper Displays auch als Farbdisplays verfügbar – allerdings ist die Farbwiedergabe noch recht eingeschränkt. Auch sind die eInk- Displays bisher nur in Größen von bis 42“ erhältlich (Auflösung 2160px × 2880px).

Somit sind ePaper Displays bisher kein voller Ersatz für die breiten Nutzungsszenarien von LCD-Displays in FIDS Projekten. Aber zukünftig könnten ePaper Displays insbesondere an Gepäckbändern oder in nicht-öffentlichen Betriebsbereichen häufiger eingesetzt werden. Für DooH sind ePaper Displays bisher keine Alternative.

Museen wie in Estland zeigen bereits wie vielfältig ePaper einsetzbar.