Schlankes Design und große Größen – ViewSonic bietet künftig neue Large Format All-in-One LED-Displays an. Die sollen ein nahtlose Seherlebnis bieten und sich elegant in Lobbys, Auditorien, Sitzungssälen und Konferenzräumen einfügen. Insgesamt vier Displaygrößen stellt ViewSonic in Aussicht. Die ersten beiden – 135“ und 163“– sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 89.999 Euro (LD135-151) und 113.999 Euro (LD163-181) verfügbar. 108″ und 216″ werden ab Q1 2021 verfügbar sein.

Die Displays bieten einen breiten Farbraumumfang von 120% Rec.709 und eine Helligkeit von bis zu 600 Nits mit acht Einstellstufen. Das schlanke Gehäuse ist nur 3,5 cm tief, der Rahmen ist mit 10 mm laut ViewSonic nahezu unsichtbar – wohl in Anbetracht der Displaygröße nicht verwunderlich. Das modulare Design mit Wandhalterung und dem optionalen Bodenständer aus Aluminium soll zudem eine einfache Installation ermöglichen, die von zwei Personen in nur etwa zwei Stunden durchgeführt werden kann. Das System setzt auf Multi-Core Prozessor mit 4GB RAM und 32GB internen Speicher sowie übliche USB-Anschlüsse, HDMI und WiFi.

„Wir haben früher als viele andere Hersteller den LED-Trend erkannt und in unserer Produktentwicklung vorangetrieben. Dies gilt nicht nur im Bereich der Projektoren, sondern auch der LED-Displays, bei denen wir nun großformatige Lösungen anbieten“, erklärt Thomas Müller, General Manager DACH bei ViewSonic. „Mit den All-in-One-LED-Anzeigen, die in Größen bis zu 216 Zoll erhältlich sein werden, haben wir jetzt eine völlig neue Produktkategorie und einen neuen Marktbereich geschaffen.“

Traditionelle großformatige Displays weisen immer noch viele Einschränkungen auf. Die Größe eines einzelnen LCD-Panels ist zudem auf 98″ begrenzt. Obwohl herkömmliche LED-Anzeigen eine signifikante Verbesserung gegenüber LCD-Lösungen darstellen, verwenden sie immer noch getrennte Systeme für Anzeige, Stromversorgung, Rechenleistung und Steuerung, wodurch sie groß, schwer und nur aufwändig zu warten und zu betreiben sind.

Mit seinen neuen großen All-in-One-LED-Displays will ViewSonic alle Probleme traditioneller Großanzeigen umgehen, indem sie LED-Technologie bieten und verschiedene Systeme in einem Gehäuse bündeln. Dadurch kommen die Nutzer laut Hersteller zudem in den Genuss langfristig geringer Gesamtbetriebskosten. Darüber hinaus unterstützen sie drahtlose Präsentationen. In Kombination mit einem ViewBoard oder einem externen Touch-Monitor von ViewSonic können die ultra-großen Anzeigen sogar als interaktive Displays verwendet werden.