Das CTouch Canvas stellt die neueste Display-Lösung für Collaboration im Business-Umfeld von Ctouch. Das interaktive Flat Panel Display (IFPD) soll als All-in-One Plattform Unternehmen bei der digitalen Zusammenarbeit unterstützen. Dazu hat CTouch dem Display, das in den Größen 55″,65″,75″ und 86″ erhältlich ist, neben einem schicken Design auch eine breite Palette an Collaboration-Tools verpasst, die sich über das Modul-System BRIX von CTouch noch erweitern lässt.

„Wir glauben, dass Interaktion zu Mitarbeiterengagement und Produktivität führt. Besonders in diesen unvorstellbaren Zeiten, in denen so viele von uns gezwungen sind, von zu Hause aus zu arbeiten. Wir brauchen die bestmöglichen Werkzeuge am Arbeitsplatz, um auch physisch voneinander distanzierten Teams zu helfen, in Verbindung zu bleiben. Mit Canvas ist es einfach, jeden Besprechungsraum zu einem modernen cloudbasierten Collaboration- und Videokonferenzraum aufzurüsten“, sagt CTouch-CEO Remmelt van der Woude.

Canvas verfügt über einen farbigen, robusten Soft-Touch Gummirahmen, der in drei Farben erhältlich ist: Königsorange, Elektroblau und Mitternachtsgrau. Für sein Design ist die Lösung sogar für einen iF Design-Award nominiert. Beim 4K LCD-Screen kommt optisch gebundene FlatFrog InGlass Touchtechnologie zum Einsatz, die von bis zu vier Benutzern gleichzeitig bedient werden kann. Die maximale Helligkeit liegt bei 350 cd/m².

Da Canvas für Sicherheit auf Geschäftsebene konzipiert wurde kommt die Lösung ohne Betriebssystem, entsprechend sind keine Software-Updates erforderlich. Auch werden keine Daten auf dem Display gespeichert, das ganze System ist Cloudbasiert. Anfällige Apps, die Daten entweichen lassen oder Zugriff gewähren könnten, sind vornerein von der Installation gesperrt – auch die Anschlüsse können deaktiviert oder gesperrt werden. Neue Apps und Software können lediglich über die CTouch Softwareplatform BRIX installiert werden, die Module wie das Wunsch-Betriebssystem oder auch Microsoft Teams führt.