Out of Home WallDecaux veröffentlicht kostenlosen Programmatic-Leitfaden

Der DooH-Programmatic-Trend zum automatischen buchen von Werbeflächen ist unaufhaltsam. Auch im invidis Redaktionspostfach landen ständig neue Programmatic-News, ob zur frischen Implementierung der Technologie oder bereits den ersten erfolgreichen programmatischen Kampagnen. WallDecaux bietet jetzt einen Leitfaden für die Technologie an, das „Playbook Programmatic Out of Home“. Hier gibt der Außenwerber erstmals eine ausführliche Übersicht über den gesamten programmatischen Planungs- und Buchungsprozess. Dazu beschäftigte sich das Team intensiv mit FAQs von DSPs und Programmatic-Verantwortlichen auf Kunden-, Agentur- und Anbieterseite, um möglichst alle Fragen detailliert beantworten zu können.

Das lPlaybook Programmatic Out of Home“ stellt WallDecaux in zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, kostenlos zum Download zur Verfügung unter: www.walldecaux.de/das-programmatic-playbook-out-home