Die neue Reihe der 3-Chip-DLP-Laserprojektoren von Panasonic umfasst die 4K-Bildqualität-Projektoren PT-RQ35K (4K) und PT-RZ34K (WUXGA). Diese Serie wurde speziell für Museen, Ausstellungen, Themenparks und Veranstaltungen entwickelt und eignet sich ideal für Projection Mapping. Dank dem Quiet Mode (46 dB) lassen sich die Projektoren aber auch gut bei Konferenzen und in Auditorien einsetzen. Verkaufstart der neuen Projektoren ist Dezember 2020.

„Angesichts des sich ändernden Verbraucherverhaltens werden Marken und Regionen bei ihren Location-based Angeboten an größeren Attraktionen gemessen, die sich ebenfalls darum bemühen, die Besucher wieder an ihre Veranstaltungsorte zurückzubringen“, sagt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager bei Panasonic Business. „Immersive digitale Erlebnisse spielen dabei eine große Erfolgsrolle. Mit ihrer brillanten Bildqualität, dem erweiterten Farbraum, dem kompakten Gehäuse und den vereinfachten Bedienabläufen ist die PT-RQ35K-Projektorserie ideal für die Schaffung starker persönlicher Erlebnisses, die LBE-Veranstaltungsorte brauchen“, so Gajdek.

Die Kombination aus 30.500 Lumen, 4K-Auflösung mit Quad-Pixel-Drive-Technologie und einer völlig neuen Laser-Engine soll besonders eindrucksvolle Bilder erzeugen, die laut Hersteller neue Maßstäbe bei Projektoren setzen. Nur Panasonic verwendet die 2-Achsen-Pixel-Shifting-Technologie, um klare und detailreiche Bilder (3.840 x 2.400 Pixel; 4K/16:10) zu erzeugen. Die Laser-Engine mit roten und blauen Lasern verbessert die Farben, indem sie den Farbumfang auf 114 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodel, dem RQ32K-Projektor, erweitert. Die Farbqualität kann Panasonic zufolge über die gesamte Lebensdauer des Projektors gehalten werden.

Trotz ihrer hohen Leistungsmerkmale sind die Projektoren der PT-RQ35K-Serie die weltweit kleinsten und leichtesten ihrer Klasse und können daher leicht von zwei Personen transportiert, gestapelt und installiert werden. Die smarte Projektorsteuerung mit NFC (Near Field Communication) ermöglicht es den Event-Technikern, die Installation über eine App auf ihrem Mobiltelefon vorzubereiten, ohne den Projektor anschließen zu müssen. Ebenfalls zeitsparend ist die Remote-Vorschau-Funktion, mit der man über einen Webbrowser oder eine App anliegende Bildsignale auf Vorhandensein und Inhalt prüfen kann, während sich der Projektor noch im Standby-Modus befindet und die Blende vorgeschaltet ist.

Die Serie wird außerdem mit der optionalen Software Geometry Manager Pro geliefert, die für diejenigen vorinstalliert ist, die eine Bitmap-Maskierung und die automatische und gleichzeitige Kalibrierung von Edge-Blendings mit einer externen Kamera benötigen.