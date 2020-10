ViewSonic ist eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Monaten der Krise zum Trotz gewachsen und konnte beispielsweise im Bereich der LED-Projektoren stark zulegen. Auch im Bereich Marketing setzt der Displayhersteller auf eine frische Kraft und benennt Katharina Winkelmann zur Marketingleiterin in der DACH-Region. Winkelmann hat an der Universität Maastricht Medien- und Politikwissenschaft studiert und startete ihre berufliche Laufbahn in der Unternehmenskommunikation bei Evonik. Ihr Weg führte sie von dort aus zu TUI, wo Sie für den Bereich Digital Marketing & Content zuständig war.

„ViewSonic hat in den letzten Monaten bewiesen, dass das Wachstum der vergangenen Jahre in der DACH-Region kein Zufall war. Das Unternehmen hat sich in mehreren Märkten erfolgreich positioniert und greift die etablierten Anbieter an. Daran möchte ich zusammen mit dem Team anknüpfen, das Profil auch in anderen Teilmärkten schärfen und Zukunftsthemen frühzeitig besetzen“, erklärt Winkelmann. „Unser Ziel ist es beispielsweise im Bildungssektor zu einem führenden Player zu werden und hier maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.“

Für Thomas Müller, General Manager DACH bei ViewSonic, nimmt zielgerichtetes Marketing eine zunehmend wichtige Rolle ein: „Unser Portfolio differenziert sich stetig weiter aus. Außerdem sehen wir, dass Kunden zunehmend Angebote wünschen, die über reine Hardware hinausgehen. Die Kombination von Hard- und Software, durch die spezifische Lösungen entstehen, wird mehr und mehr gefragt. Dies muss auch in der Kommunikation und im Marketing entsprechend transportiert werden. Hier sehen wir uns mit Katharina Winkelmann besonders gut aufgestellt“.