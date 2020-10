Von Touchscreens wird einiges erwartet, zum Beispiel dass sie auf Berührungen umgehend flüssig reagieren. Bei den neuen Philips Monitoren sorgt dafür das SmoothTouch Display mit projiziert-kapazitiver 10-Punkt-Touch-Technologie. Die 17″- und 24″-Neuzugänge zur Philips B-Line haben zudem ein Glas-Overlay erhalten, das einen Kratzschutz von bis zu 7H gewährleistet, was die Displays für den Einsatz im Einzelhandel, in Supermärkten, in der Logistik und im Gastgewerbe prädestiniert. Auch Wasserspritzer und Staub können den IP65-zertifizierten Displays nichts anhaben.

„Touchscreens haben sich in der heutigen technologiegetriebenen Welt endgültig durchgesetzt. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Wohin man auch schaut, ob im Einzelhandel, im Logistiksektor, im Gastgewerbe, in der Bildung oder im Gesundheitswesen: Überall sieht man auf Touch-Technologie basierende Geräte im Einsatz. Der globale Markt für Touchscreen-Displays wird in den nächsten sieben Jahren um schätzungsweise 7,5 % wachsen und bis 2027 etwa 100,2 Milliarden US-Dollar erreichen“, so César Acosta, Produktmanager in Europa bei MMD Monitors & Displays. „Für diesen Bedarf wollen wir perfekt funktionierende Touchmonitore zur Verfügung stellen, die selbst den höchsten Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.“

Für die optimale Bildqualität der Philips Touch-Monitore sorgt SmartContrast, eine unternehmenseigene Technologie, die Farben und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung automatisch anpasst. Auch eine antireflektierende Beschichtung (Anti-Glare) wurde aufgetragen, was zusätzliche Mattfolien in hellen Umgebungen erspart. Der Philips 172B9TL und der Philips 242B9TL sind ab sofort für 369,00 Euro beziehungsweise 399,00 Euro (UVP) verfügbar.