Das Roboter in der hochautomatisierten Paketlogistik helfen ist üblich, meist allerdings nur in den großen Logistikzentren und selten in Mini-Filialen auf dem Land. Cleveron, Spezialist für Robotik im Bereich Paketlogistik, will in Estland jetzt erstmals eine Kombi aus Selbstbedienungs-Kiosk und kleiner vollautomatischer Paketstation testen. Zusammen mit dem Telekommunikationsunternehmen Telia wurde dafür der „Selbstbedienungs-Pod“ entwickelt.

Im Pod können Kunden über ein Cleveron-Selbstbedienungsdisplay mit dem Kundendienst in Verbindung treten, ihre Waren vor Ort bezahlen und bestellte Artikel von dem angeschlossenen Cleveron-Paketroboter erhalten. Das Pilotprojekt zielt darauf ab, die Dienstleistungen von Telia näher an die Kunden in ländlichen Gegenden zu bringen, in denen ein traditionelles Servicebüro aufgrund der geringen Einwohnerzahl und der steigenden Kosten nicht mehr rentabel ist.

Laut Katre Liiberg, Telia Estlands Leiterin für Verkauf und Kundenservice, hat das Unternehmen schon seit geraumer Zeit nach einem nachhaltigen Weg gesucht, um die Verfügbarkeit seiner Dienstleistungen in Estlands Kleinstädten und Dörfern sicherzustellen. „Die regionale Vertretung ist sowohl für uns als Unternehmen als auch für die Gemeinschaft wichtig, aber die traditionellen Lösungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen vor Ort sind aus geschäftlicher Sicht nicht sinnvoll. Wir sehen die Lösung von Cleveron als Möglichkeit, unsere Dienstleistungen und unseren Support näher an unsere Kunden zu bringen und auch unsere digitalen Kompetenzen der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Liiberg.

Elektronik zum Mitnehmen und Bestellen

An sich lässt sich der Pod mit den SB-Kiosk-Lösungen verschiedener Tech-Märkte wie Media Markt vergleichen, die man hierzulande an manchen Bahnhöfen oder Flughäfen findet – auch hier können Kunden Elektronik am Automaten kaufen, allerdings ohne Bestellfunktion. Der SB-Pod in Estland enthält nämlich ebenfalls einen kleinen Cleveron-Paketroboter, der mit den beliebtesten Produkten von Telia vorgefüllt ist. Nach Abschluss der Zahlung erhält der Kunde den gekauften Artikel. Wenn der gewünschte Artikel nicht verfügbar ist, wird er vom Kurier an den Paketroboter geliefert und der Kunde kann den Kauf am nächsten Tag abholen.

„Es ist an der Zeit, über die Idee hinaus zu denken, dass ein Paketroboter nur für Online-Bestellungen gedacht ist“, sagte Cleverons Projektmanager Arti Kütt. „Ein Paketroboter ist eine automatisierte Lösung, um alle Arten von Artikeln zu übergeben, und sie können leicht vorgefüllt werden“. Auch ist der Unterhalt eines solchen Automaten natürlich um ein Vielfaches geringer als bei einem normalen Laden. Ob die elektronische Beratung über Videokonferenz allerdings so einschlägt wie geplant, ist fraglich. Die SB-Videoboxen der deutschen Bahn verzeichnen zumindest hierzulande mit ihrem ähnlichen Konzept bisher nur mäßigen Erfolg. Aber vielleicht ticken die Estländer einfach anders. Für die Zukunft plant Telia, diese Lösung noch weiter zu automatisieren und rund um die Uhr anzubieten.