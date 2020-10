Skullmapping ist ein belgisches Künstlerkollektiv, das seine künstlerische Kenntnisse mit der neuester Technologie kombiniert, um Geschichten mit atemberaubenden, maßgeschneiderten Visuals zu erzählen. Sie konzipieren, produzieren und leiten Projekte von Anfang bis Ende und setzen sich auf experimentelle, technikbezogene Weise mit Kunst auseinander – so auch beim Projekt am Flughafen Brüssel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Tourismusbetrieb der Region Flandern generiert mit der witzigen Animation, die via Projection Mapping umgesetzt wird, Aufmerksamkeit für sein Kulturerbe um den flämischen Maler Peter Paul Rubens, der besonders für seine religiösen Motive berühmt ist und auch die rebellischen ‚Rubens Engel‘. Genau so einer treibt nämlich als Amor/Cupido sein Unwesen am Flughafen und erzählt eine süße Geschichte mit Charme. Danke an Dave Haynes von Sixteen:Nine, der den Engel entdeckt hat.