Das Krankenhaus der Augustinerinnen wurde 1874 durch den Orden der Cellitinnen aus einer Initiative zweier Schwestern in Köln gegründet. Seitdem hat das Krankenhaus durch kontinuierliche Erweiterungen und Modernisierungen immer wieder den Weg für Innovationen geebnet, beispielsweise 1913 mit der ersten privaten Röntgenabteilung in Köln. Heute bietet das Krankenhaus allgemeine und spezialisierte Patientenbehandlungen an und dient auch als umfassendes Ausbildungszentrum für Medizinstudenten und Personal. Die modernen Fortschritte haben dazu geführt, dass Patientenkonsultationen und -behandlungen schneller als je zuvor abgeschlossen werden können – das erfordert ein effizientes System, das hinter den Kulissen smart die Vorgänge steuert.

Dieses Mangementsystem für den hektischen Krankenhausalltags integrierte Philips Professional Display Solutions (PDS). Um die Sicherheit der Patienten und die Effizienz des Krankenhauses zu erhöhen, schloss sich Philips mit der wizAI solutions GmbH zusammen, um eine maßgeschneiderte Installation für das Krankenhaus der Augustinerinnen zu schaffen. Gemeinsam wurde ein intelligentes System entwickelt, das interaktive Krankenhaus-Grundrisse, Reinigungspläne, Hygieneanforderungen und Raumverfügbarkeiten anzeigt und auf dem gesamten Standort auf einer Reihe von Philips T-Line Touch-Displays anzeigt.

So kann das Personal selbst an den interaktiven Displays individuelle Statusaktualisierungen für jeden Behandlungsraum in Sekundenschnelle vornehmen, was die Verwaltung enorm vereinfacht. Die Displays sind mit den bereits vorhandenen Computern und Tablets des Krankenhauses verbunden, um Live-Updates auf allen Bildschirmen bereitzustellen. Über einen interaktiven Grundriss kann das Krankenhauspersonal so sofort auf den Status der Zimmerverfügbarkeit und der Reinigungsanforderungen auf dem gesamten Gelände zugreifen und diesen aktualisieren. Software-Updates können per Fernzugriff über Funk bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass die neuesten Funktionen und Sicherheits-Patches installiert sind. Die Aktualisierungen erfolgen sofort und können an die gesamte Displayserie oder ausgewählte Sektoren weitergeleitet werden.

Ein smartes System, das zeigt, was Digital kann – solange zumindest niemand unbefugtes auf den Displays herumtoucht.