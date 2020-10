Der schwedische Telekommunikationskonzern Telia liefert Real-Time Fahrgastinformationen an über 500 Bushaltestellen in ganz New York City. Das Telia IoT Edge Smart Gateways zeigt den Fahrgästen Busankunftszeiten in Echtzeit und bietet sehbehinderte Fahrgästen Text-to-Speech Informationen.

Die neueste Generation der Fahrtanzeigen setzt auf Electro Wetting E-Paper-Technologie des niederländischen Startup Etulipa aus dem Umfeld von Philips. Die EWD-Displays haben sehr niedrigen Stromverbrauch und können ausschließlich mit Solarenergie betrieben werden.

Die von Daktronics entwickelten doppelseitigen Anzeigen sind so konzipiert, dass sie von 25 Metern Entfernung klar ablesbar sind, genau wie die bereits 500 bestehenden wechselstrombetriebenen Anzeigen. Die Batterie des Systems verwendet recycelbare Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie und bietet eine Batterielebensdauer von mehr als zehn Jahren.

Auch wenn die Solar Displayanzeigen für klassische Digital Signage Anwendungen noch zu klein sind, bietet die Unabhängigkeit von der Stromversorgung Umwelt- als auch Kostenvorteile für die Städte. Aufwändige und meistens sehr teure Erdarbeiten entfallen. Darüber hinaus bieten sie Einsparungen bei den Betriebskosten, da das Solarpanel jahrzehntelang kostenlosen Strom erzeugt.

„Dieses ist ein großer Fortschritt für unsere intelligenten Informationssysteme, nicht nur in New York, sondern auch in anderen Städten mit grünen Ambitionen. Ursprünglich wurde Telia Dank der Sicherheitsmerkmale in die New Yorker Smart City Initiative aufgenommen. Es ist ein großartiges Gefühl, gemeinsam mit Traffic Systems Inc. und Daktronics den nächsten Schritt machen zu können und unser Angebot, um erneuerbare Energien zu erweitern“, sagt Björn Hansen, Leiter von Telia IoT.