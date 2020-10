Perfumería Júlia, sozusagen das spanische Douglas, verfügt über 70 Geschäften in Spanien und Andorra. Um sein Geschäft weiterzuentwickeln wollte die Kette seine Kunden mit einer neuen attraktiven, serviceorientierten Umgebung überraschen und modernisierte einen Flagshipstore in Andorra mit Integrator instronic. Die größte Neuerung und zugleich beeindruckendes Installation im neuen Shopping-Konzept stellt die großflächige LED-Außenfassade des Stores dar.

Zunächst sollte nur das Marken-Logo über der Eingangstür digital aufgewertet werden, doch dann entschied man sich für verschiedene bannerförmige LED-Installationen, die die Front in neues Licht tauchen.

Mit dem modernen digitalen Flair will Júlia durch aufmerksamkeitsstarke visuelle Effekte mehr Kunden an und in den Store locken – ein Konzept, das laut der Parfümerie in den ersten Wochen nach Eröffnung des Stores bereits vollen Erfolg verzeichnete. Gezeigt werden neben dem durch verschiedene Effekten verstärkten Branding zentral über dem Eingang kurze Videoinhalte aus Spots. Hinzu kommt auf schmalen LED-Bannern direkt über den Schaufenstern organischer animierter 3D-Content in Form von beispielsweise leicht im Wind schwingenden Blättern oder bunten Flüßigkeiten, die in der Produktion der Beautyprodukte der Marke verwendet werden.

Digital Signage in den Schaufenstern sowie digitale Totems im Inneren versorgen Kunden mit Infos zu Angeboten im Wechsel mit weiterem Video-Content. Auch in den Produktauslagen und Regalen bzw. darüber installierte instronic verschiedene Display-Lösungen.

Das komplette Projekt lässt sich auch gut auf der animierten Webseite von instronic begutachten, hier der Link.