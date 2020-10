Die neue Serie „Umwelttipps“ von TV-Wartezimmer soll wartenden Patienten in Praxen nicht nur viele Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag auf den Weg geben, sondern auch die eigene Kompetenz als DooH-Produktionshaus unter Beweis stellen. Die neue Serie wurde vom hauseigenen Kreativcenter für Digital-out-of-Home-Content entwickelt und umgesetzt und umfasst bereits sechs Folgen, soll aber auf insgesamt 15 Folgen ausgebaut werden. Denn TV-Wartezimmer ist eines der wenigen DooH-Netzwerke, die auf eigenproduzierte Inhalte setzen und nur einen gewissen Anteil des Programms von namhaften Zulieferern einkaufen.

In München arbeiten Motion-Designer, 3D Artists, Grafiker, Autoren und Producer an patientengerechten Medialösungen und modernsten DooH-Inhalten für Ärzte, Kunden und Agenturen. „Mit unserer neuen Serie stellen wir zum einen unsere Kompetenz als Produktionshaus für DooH-Projekte unter Beweis. Zum anderen zeigen wir damit unseren Zuschauern niedrigschwellige Ideen zum Nachmachen, denn die Themen Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit sind von zunehmendem Interesse!“, erklärt Christian-Georg Siebke, Mitglied der TV-Wartezimmer-Geschäftsleitung und für das Programm verantwortlich.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im oberbayerischen Freising ist einer der größten Anbieter für moderne audiovisuelle Arzt-Patientenkommunikation in Europa und betreibt im deutschsprachigen Raum insgesamt fast 8.000 Systeme. Knapp 850 Patientenfilme zu Präventions- und Therapiemöglichkeiten stehen den Kunden, also Ärzten, zur Auswahl. Daneben erreicht ein tagesaktuelles Rahmenprogramm allein in Deutschland laut TV-Wartezimmer monatlich über 8,3 Millionen Zuschauer.