Die Unilumin Mini-LED Erfolgsstory begann bereits im Jahr 2017, als der chinesische LED-Hersteller die erste Generation von Mini-LED-Produkten auf den Markt brachte, die in Massenproduktion hergestellt werden konnten – der technische Durchbruch für die Technologie. Ein Jahr später folgte die zweite Generation und gleichzeitig die erste in der Industrie, welche die Flip-Chip Technologie verwendete, um die LED nicht wie üblich von oben, sondern direkt von unten zu verkabeln. So wurden die LED noch heller und konnten gleichzeitig noch enger aneinander rücken. Damit realisierte Unilumin die ersten Pixelabstände von weniger als 0,9mm. Nach seiner Markteinführung wurde die Tech auf der ISE 2019 sogar als bestes Exponat ausgezeichnet.

Die Mini-LED-Displays der dritten Generation erschienen 2019 und erreichte dank der Flip-Chip-Tech und der üblichen Kathodentreibertechnologie Pixelpitches von 0,5mm. Die Leistung war laut Unilumin anderen Produkten auf dem Markt zu diesem Zeitpunkt völlig voraus. Inzwischen ist Unilumin bei der aktuellen vierten Generation angekommen, die auch einen eigenen Namen bekommen hat: UMini. Die neue Generation setzt an den Schwachpunkten von Mini-LED an wie Stabilität, Zuverlässigkeit oder der Anzeige von hoch verdichtetem Ultra-High-Definition-Content und will diese lösen. Kurz: UMini soll eine neue Ära der Mini-LED-Anzeige einläuten.

Hightech-Base am Daya Bay

Entsprechend dem großen Versprechen investiert Unilumin auch fleißig in seine Produktion sowie natürlich Forschung und Entwicklung. Neben dem Hauptsitz in Fuyong verfügt der Hersteller über zwei intelligente LED-Fertigungsstätten in Pingshan und Daya Bay. Unter ihnen hat Unilumin’s Daya Bay Base eine Gesamtfläche von 400.000 Quadratmetern – die größte intelligente LED-Display-Fertigungsbasis der Welt, vollgepackt mit fortschrittlichen automatischen Produktionslinien, vollautomatisierter Logistik und einem intelligenten Lagersystem.

Gegenwärtig verfügt Unilumin dank seiner kontinuierliche Forschung und Entwicklung sowie hohen Investitionen über die weltweit größte Massenproduktion einer vollständigen Palette von Mini-LED-Anzeigen mit Pixelpitch von 0,5 / 0,7 / 0,9 und 1,2mm. Dazu plant Unilumin bereits, weiter insgesamt fast 1 Milliarde Yuan (126 Mio. Euro) in die intelligente Fertigung und Modernisierung der Fabrik in Daya Bay zu investieren. So werden demnächst acht weitere intelligente Produktionslinien für Mini-LED-Displays hinzugefügt. Unilumin zielt darauf ab, die führende Position der Branche bei der Mini-LED Produktion zu übernehmen und entsprechend der hohen Produktionskapazitäten niedrigere Preise bieten zu können.