Die repräsentative Filiale befindet sich im historischen Gebäude Alter Wall in der Hamburger Altstadt, direkt neben dem Rathaus. Der zehnte Uniqlo-Store in Deutschland bietet das globale Sortiment an LifeWear für Damen-, Herren-, Kinder- und Babys auf einer Gesamtverkaufsfläche von 1.750 Quadratmetern über vier Etagen an.

Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble Alter Wall hat die längste historische Fassade der Stadt. Das ehemalige Bankgebäude zeigt an der Fassade verschiedene Statuen, die ehemals relevante und bis heute bedeutende Hamburger Wirtschaftszweige wie Fischerei, produzierendes Gewerbe, Handel, Landwirtschaft und Seefahrt widerspiegeln.

Die japanische Fashionmarke betreibt weltweit über 2.200 Stores – viele davon bis zur Decke ausgerüstet mit Digital Signage. LED und Videowalls zählten in den Stores zur Grundausstattung weit bevor Zara & Co Digital für sich entdeckten. Auch die meisten Uniqlo Neueröffnungen nutzen – wenn auch etwas dezenter als in der Vergangenheit – eine Reihe von Digital Signage Touchpoints. In Hamburg scheint man weitestgehend darauf zu verzichten. Die denkmalgeschützte Architektur limitiert wahrscheinlich auch die Integration von LED und LCDs.