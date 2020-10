Die Universität des Saarlandes mit Sitz in Saarbrücken und Homburg hat ihre inhaltlichen Schwerpunkte in zukunftsträchtigen Bereichen wie der Informatik oder Hightech-Werkstoffen und der Entwicklung neuer medizinischer Wirkstoffe. Gegenwärtig sind rund 17.000 Studenten immatrikuliert. Im Neubau des Praktikumsgebäude für die Pharmazie auf dem Campus der Universität in Saarbrücken konnte das Systemhaus für Medientechnik Amptown System Company hochwertige Medientechnik im Hörsaal und dem Mikroskopierraum installieren, integrieren und in Betrieb nehmen.

Das alte Pharmaziegebäude stammte aus den 70er Jahre, eine wirtschaftliche Sanierung war nicht möglich, so dass mit dem neuen Gebäude ein moderner und innovativer Standort realisiert wurde. Die zum Einsatz kommende Medientechnik sollten diesem Ansatz entsprechen. Der Hörsaal für 100 Studierende im Erdgeschoss des Gebäudes wurde von den Digital Signage Spezialisten der Amptown Niederlassung Frankfurt mit zwei Projektoren ausgestattet. Der größere der beiden Projektoren kommt zum Einsatz, wenn die drei verschiebbaren Tafeln im Saal nicht genutzt werden, der kleinere dementsprechend zusätzlich zu den Tafeln. Die beiden kompakten und lichtstarken 1 Chip DLP Laser-Modelle bieten WUXGA Laserlichtquellen für eine hohe Helligkeit und exzellente Bilder. Beide Projektoren können bis zu 20.000 Stunden wartungsfrei laufen. Ein Vorteil im Unibetrieb. Eine Crestron Digital Media NVX AV-over-IP Lösung routet, verteilt und verwaltet die Video- und Audio-, USB- und Gerätesteuerungssignale im Saal. Eine Direktleitung vom Rednerpult zum Projektor sorgt für die Übertragungssicherheit der Videosignale, sollte das Streaming-Netzwerk einmal ausfallen. Audio wird im Hörsaal über links und rechts der Tafeln, an der Decke geflogenen Lautsprechern ausgespielt.

Die Anforderungen an das mobile Rednerpult im Hörsaal erforderten eine von ASC konstruierte Sonderanfertigung. In dem abschließbaren Pult ist die gesamte Technik untergebracht, die der Dozent für eine erfolgreiche Vorlesung benötigt und selbst bedienen und steuern kann. Neben einem Anschluss für ein Laptop und einem LCD-Mitschaudisplay sind in dem Pult vier digitale Funkmikrofone und deren Ladestationen und Empfänger untergebracht. Außerdem gibt es zwei festinstallierte Schwanenhalsmikrofone. Über ein Touchpanel kann die gesamte Medien- und Raumtechnik gesteuert werden. Für das mobile Pult sind zwei Positionen im Saal vorgesehen. Über einen Harting Anschluss wird die Technik im Möbel mit einem der zwei Bodentanks verbunden und stellt so die Verbindung zur Anlage her.

Auch im neuen Mikroskopierraum des Pharmaziegebäudes wurde Medientechnik von Amptown installiert. Zum Einsatz kommen Digital Signage Displays und ein DLP Laser Projektor. Für den Dozenten wurden Schwanenhalsmikrofone, Tischanschlussfelder und ein Touchpanel im Labormöbel integriert. Auch in diesem Raum wird der Content über eine Crestron DM NXV Lösung verteilt und auch hier gibt es eine Direktleitung vom Dozententisch zum Projektor für den Havarie-Fall.