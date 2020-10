ZetaDisplay unterstützte KPN bei dem gesamten Projekt, von der Konzept- und Inhaltsentwicklung, den Baubesprechungen, der Installation, der Lieferung und dem laufenden Service und Support des modernen Store-Konzepts. Im Shop können Besucher die neuesten Technologien nutzen, um Möglichkeiten zu entdecken, die ihnen am besten passen und ihr Leben und ihre Arbeit leichter und angenehmer machen.

Zusätzlich zu den Plätzen mit Live-Geräten gibt es „intelligente Wände“ mit 2×4 55″-Displays. Die Walls sind mit Infrarot- und Kinect-Technologie ausgestattet, die auf die Bewegung des Besuchers reagieren. DSo entstehen lebensgroße Touchscreens mit einer Diagonale von mehr als fünfeinhalb Metern. Die Zubehörregale sind mit elektronischen Preisschildern (ESLs) ausgestattet, so dass der Preis immer wettbewerbsfähig und aktuell ist.

Die aktualisierten Geschäfte verfügen über ein fortschrittliches Warteschlangenmanagementsystem. Beim Eintritt geben die Besucher auf einem Touchscreen an, weshalb sie kommen: Kauf, Service oder Reparatur, einen über kpn.com vereinbarten Termin oder um eine online aufgegebene Bestellung abzuholen. Das System sagt dann voraus, wie lange es dauern wird, bis der Kunde bedient bzw. sein Auftrag fertiggestellt wird. An verschiedenen weiteren digitalen Touchpunkten im Geschäft wird ebenfalls angezeigt, wer wann an der Reihe ist. Besucher können sogar Ihre Mobiltelefonnummer hinterlassen und werden angerufen, wenn Sie fast an der Reihe sind – so kann der Kunde auch nochmal schnell gegenüber shoppen gehen, wenn er möchte.

ZetaDisplay ist an fast allen IT- und Kommunikationselementen im Laden beteiligt und bezeichnet das selbst als Multimedia-Design: Digital Signage, Ladenaudio, Steuerung von Smart Walls, LED-Walls, TFT-Displays, ESLs und die Integration zahlreicher IT-Systeme wie RFID, Warteschlangenmanagement oder Klimakontrolle, und und und. Alles kombiniert zu einem reibungslos funktionierenden Ganzen, so der Anspruch von Zeta. Hier zeigt sich, dass Integratoren auch als Designer, Bauherr oder Lieferant oder auch mal als Gewissen und Förderer auftreten können, um dem Projektteam als rechte Hand beizustehen – Mit einem schönen Ergebnis.