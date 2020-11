Auch in diesem Jahr stehen 15 Kategorien für den POPAI D-A-CH Award zur Wahl, die das gesamte Spektrum der Aktivitäten am Point of Sale abbilden. Sie reichen von POS Materialien bis zu komplexen Verkaufsförderungsaktionen, Visual Merchandising und digitalen Technologien. Sonderpreise für „Best in Digital“ und „Best in Digital Integration“ werden von einer unabhängigen, hochkarätigen Sonderjury vergeben.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens wird 2021 erstmalig auf die Ausstellungspflicht verzichtet und der Award rein digital durchgeführt.

Dies ist aber nicht die einzige Änderung. Es wird auch auf die ausführlichen schriftlichen Angaben zur Einreichung verzichtet. Stattdessen ist ein kurzes Video einzureichen. Es wird kein künstlerisch anspruchsvoller Film erwartet, sondern ein Handyfilm mit dem die Jury von der Preiswürdig- und Einzigartigkeit der Einreichung überzeugt wird.

Die Bewertung erfolgt unverändert durch eine unabhängige Jury aus Marke, Handel, Design und Wissenschaft.

Über den vor zwei Jahren erstmalig vergebenen Publikumspreis, kann in 2021 über die neue POPAI D-A-CH Awards Instagram Seite abgestimmt werden.

Neben dem Einreichungsende am 16.02.2021 gibt es wieder zwei Early Bird Termine am 18.12.2020 und 29.01.2021 mit Preisnachlässen für jede Einreichung.

Bekanntgegeben werden die Finalisten am 16.03.2021 über die Shop! D-A-CH e.V. Webseite.

Die Verleihung der Gold-, Silber- und Bronze Statuen im Mai/Juni, entweder als festliche oder virtuelle Gala, runden dieses besondere Ereignis ab.

Alle Informationen finden Sie fortlaufend auf der Webseite.