An der Firmenzentrale in Oberhausen hat er sich bewährt, jetzt eröffnet BenQ seinen zweiten Showroom in Deutschland. In Hamburg am Baumwall 7 zeigt das Unternehmen künftig verschiedene Lösungen für die Bereiche Digital Signage, Business und Education. Und bietet zugleich seinen Fachhandelspartnern, die den Raum mieten können, Platz für Vorführungen und den Austausch mit ihren Kunden.

Zu sehen ist im neuen Showroom beispielsweise die Meetingraumlösung „DuoBoard CP6501K“. Das großformatige Display vereint die Funktionen eines Whiteboards mit einem Videokonferenzsystem. Auch die aktuellen Pantone-zertifizierten Displays der SL-Serie für den Einsatz in Digital Signage-Anwendungen im Retail werden präsentiert.

Die All-in-One-Displays der ST-Serie mit der integrierten Content-Management-Software X-Sign lassen sich ebenfalls erleben. Mit X-Sign können maßgeschneiderte Inhalte einfach in Eigenregie erstellt werden. Weiteres Exponat sind die Stretch-Displays der BH-Serie – mit ihrem ungewöhnlichen Längsformat echte Hingucker. Das interaktive RP-Display für Education und das drahtlose Präsentationssystem InstaShow runden das BenQ-Portfolio im übersichtlichen Showroom in der Hansestadt ab.