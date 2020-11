Das aktuelle Pandemiegeschehen erfordert weiterhin ein umfassendes Schutzkonzept für Kunden und Mitarbeitern. Einzelhändler wie die die Elektronikketten Media Markt und Saturn müssen nun wieder verstärkt dafür sorgen, dass die Hygiene- und Sicherheitsstandards in den Filialen weiterhin konsequent umgesetzt werden. Neben den AHA-Regeln, verstärkten Reinigungszyklen und der Handdesinfektion sorgen digitale Besucherzählanlagen im Eingangsbereich der Märkte dafür, dass sich Kunden und Mitarbeiter sicher fühlen können.

Entgegen der landläufigen Meinung wurden die gesetzlichen Vorgaben zur Reduzierung der Kundenanzahl auf 10 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde auch im Sommer nicht überall aufgehoben (z.B. Bayern). Trotzdem verschwanden die meisten Kundenzutrittssysteme und baulichen Maßnahmen an den Eingängen wurden abgebaut. Einzig Plexiglasscheiben an Informationscounter und im Kassenbereich erinnerten in den vergangenen Monaten an die Pandemie. Nun ist fast ganz Europe zurück im Lockdown und zusätzliche Hygienemaßnahmen stehen wieder im Fokus.

Auch bei Media Markt und Saturn wurden im Sommer die Eingangsbereiche wieder etwas freundlicher und einladender gestaltet, doch die digitalen Zutrittsmanagementsystem blieben sichtbar in Betrieb. Ein rühmliche Ausnahme im Einzelhandelssommer 2020.

Die seit den Wiedereröffnungen nach dem ersten Lockdown im Mai entwickelten Maßnahmen umfassten Wegeleitsysteme in den MSH-Märkten, Handdesinfektionsmöglichkeiten sowie Hinweisen zur Maskenpflicht bis hin zu zusätzlichen Schutzkonzepten, mit der diese Vorkehrungen kontrolliert werden.

Sichtbarster und elementarer Punkt für die Einhaltung des Schutzkonzepts war und ist aber die Kontrolle der maximal erlaubten Personenzahl in den Märkten. Um die Erfassung zu vereinfachen, hat Media Markt Saturn mit der Wiedereröffnung seiner Märkte bundesweit eine Zugangskontrolle mit digitaler Einlass-Ampel eingeführt. Die Lösung basiert auf dem Smart Entrance Manager der Konzernschwester und Digital Signage Integrator xplace GmbH und erfasst in Echtzeit mittels AI-gesteuerter Sensortechnik die Anzahl der Personen, die den Markt betreten und verlassen. Die Sensoren und Displays der Digital Signage Lösung entlasten Mitarbeiter, die bis dahin manuell den Marktzutritt kontrollieren mussten.

Die Praxis der letzten Monate hat gezeigt das digitale Zutrittskontrollen mit Displays alleine oft nicht ausreichen. Bauliche Maßnahmen die die Breits des Eingangsbereich auf 1-2m reduzieren sind ebenso wichtig. Auch unterscheidet sich die Akzeptanz der Zutrittsampel von Filiale zu Filiale und erfordert zeitweise zusätzlich auch noch Sicherheitspersonal in den Eingangsbereichen. Zur Sicherung des Zutritts als auch zur Einhaltung des Sicherheitsabstands in der Warteschlange.

Frequenzstarke Stores wie Supermärkte oder Elektronikmärkte kommen an digitalen Zutrittskontrollsystemen kaum vorbei. Das werden die nächsten Tagen und Wochen wieder zeigen. Auch die zuverlässige Erfassung und der behördliche Nachweis ist weder mit händischer Zählung als auch mit App-Unterstützung möglich. Hier bedarf es Sensoren / Kameras und Digital Signage.