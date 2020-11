Die neue Kennzahl lautet 25 – soviel Quadratmeter Verkaufsfläche sollen in der Adventszeit pro Kunde im Store zur Verfügung stehen. Bisher reichen 10 Quadratmeter pro Kunde. In der Praxis würde die Reduktion den stationären Einzelhandel vor große Herausforderungen stellen. Ohne Kundenzutrittsmanagement – ob analog mit (Sicherheits)Personal, limitierter Anzahl an Einkaufswagen oder digital mit Sensoren und Displays – ist ein sicheres Einhalten der Maßnahmen eigentlich nicht möglich.

Viele Einzelhändler haben ihre eingemotteten Lösungen vom Frühjahr schon wieder in den Eingang gestellt, andere Händler haben neu investiert. Auch wenn es wahrscheinlich nicht zum zweiten Goldrush in der Digital Signage-Branche kommen wird, die Nachfrage nach schnell verfügbaren und einfach zu installierbaren Lösungen wird in den kommenden Tagen anziehen. Ein hoher Return on Invest (RoI) ist dabei das beste Verkaufsargument. Denn die Einzelhändler müssen wohl noch gut vier Monate mit spürbaren Kundenzutrittsmaßnahmen rechnen. Ein Weiternutzungskonzept der Lösungen / Komponenten für die Zeit danach wird essentiell sein, um eine Investition zu rechtfertigen. Hier ist die Digital Signage-Branche gefragt, flexible Lösungen und Finanzierungsmodelle anzubieten.

Lasst das Zählen wieder beginnen.